Otra denuncia por maltrato animal en Crespo: el can tuvo que sufrir una amputación

Ante un nuevo caso en la ciudad, los repudios públicos no sólo provienen de Protectoras de Animales, sino también de un importante porcentaje de la población que posee mascotas, e incluso de aquellos que entienden que se trata de "seres sintientes", tal como sendos fallos judiciales lo han dictaminado y posicionado como precedente.

Este sábado, una vecina de Barrio San Lorenzo vivió junto a su familia angustiantes momentos, a raíz de lo sucedido con su mascota Mora, que el próximo mes cumplirá 3 años. "Es la típica 'perra batata', que la encontramos en la calle y la adoptamos", referenció quien tuvo el noble gesto de propiciarle un hogar, incorporándola a la familia.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, la propietaria relató: "Salí de mi casa a las 10:00, volví a las 11:00 y en ese intervalo, nuestra perrita 'Mora' ha salido del patio y la veo regresar ensangrentada, con toda la cola despellejada. Me entró desesperación, porque estaba sola y además no sabía bien cómo ayudarla. Me impresionó mucho. Llamé a mi marido, a mi mamá y comenzamos a buscar veterinarios que pudieran atender la urgencia. Debe haber pasado una hora más hasta que logramos dar con el Dr. Alfredo Schneider, que enseguida accedió a que la acerquemos".

"Llamativamente la perra nunca se quejó, no ladraba, no lloraba, no buscaba protegerse ni siquiera cuando la cargamos para ir a la veterinaria. Para mí, estaba sedada", dijo la mujer y reveló que el médico veterinario también atribuyó las heridas a una intencionalidad: "Me dijo que el corte es perfecto, muy exacto. Incluso él nos comunicó que hizo el mejor trabajo posible, porque tenía muy rajada la piel, como si le hubieran hecho un círculo en la colita".

Pese a los esfuerzos del profesional veterinario, ese parte del cuerpo de la mascota no pudo ser salvada: "Le amputaron la cola", confirmó conmocionada la propietaria y agregó: "Ya la tenemos en casa y deseamos que esté cada día un poquito mejor. Ahora está súper asustada. Nosotros también, porque no podemos creer que pasen estas cosas en el barrio. Estoy muy shockeada y ni bien regresamos con Mora a casa, hice la denuncia".

La investigación necesitará de un compromiso social para develar lo que ocurrió y evitar que más mascotas sean blancos de actos despiadados.