Un pastor convocó a destruir estatuas del Gauchito Gil

"Estamos acá para la gloria de Dios, venimos a derribar un altar, mirá qué grandote que es", manifestó el pastor mientras enfocó a su compañero que, armado de un matafuegos, intentó derribar la imagen. "Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, vamos a derribar en el nombre de Jesús", prosiguió el pastor. Seguidamente mostró cómo arrancaba una cruz y procedió a destruir las ofrendas que los devotos dejaron al santo pagano en la ciudad de Merlo, provincia de San Luis.

El video llegó a Twitter y rápidamente circuló en todo internet, donde actualmente ya lleva más de seis millones de reproducciones en un solo día. Los usuarios e internautas coincidieron en que no sólo era un hecho para repudiar, sino que también es un acontecimiento que incita a la violencia.

Ante las repercusiones y la polémica, el pastor dialogó con los medios de comunicación y trató de justificar sus actos: "Tengo varios videos haciendo eso, predico la palabra de Dios y tengo fundamentos bíblicos que hablan sobre la idolatría y lo que llega a ocasionar" y agregó: "Muchos jóvenes están atados a esa maldición y no pueden salir y creemos que en el ambiente espiritual es una maldición que lleva a la juventud a delinquir y rendir ofrentas a dioses paganos".

Además aseguró que el Gauchito Gil "es una abominación ante los ojos de Dios" y manifestó: "Si rompemos un altar estamos cortando en el ambiente espiritual, con accidentes, trabajos, muerte, ofrentas y sacrificios hechos al diablo".

El pastor Ezequiel tiene su cuenta en las redes sociales donde comparte constantemente videos en vivo donde "comparte la palabra de Dios", así como fotos con feligreses y también videos realizando "curaciones" a creyentes que asisten a su templo. Esta no es la primera ocasión en la que rompe imágenes de santos populares o paganos en videos.