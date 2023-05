"Lo extraño es que habían hecho un corte neto", afirmó el veterinario que atendió a la perra que sufrió un despellejamiento

Estación Plus Crespo

Una vecina de Barrio San Lorenzo denunció maltrato animal sobre su mascota, llamada Mora. Se trata de una perra de casi 3 años, de tamaño mediano, que este sábado apareció con una llamativa herida de consideración. Alfredo Schneider fue el médico veterinario que respondió a la emergencia suscitada y en declaraciones a FM Estación Plus Crespo, manifestó: "El sábado al mediodía me llamaron y justo estaba por salir, pero le dije que la traiga. Cuando la recibo, le faltaba toda la piel en la parte de la cola, desde el nacimiento hasta la punta. Completamente en carne viva toda esa parte. Había que hacer una amputación, porque de dejarlo así, terminaba con una gangrena. Amputé la cola desde el nacimiento y ahora hay que esperar que se regenere la piel en el sector que quedó descubierto arriba. Eso le va a llevar seguramente más de un mes".

El profesional sostuvo que "al llegar, no manifestaba dolor. Estaba con irritación, sangrando, pero no expresaba nada. En el caso de que sea intencional, no creo que una persona sola lo pueda hacer, porque el animal se defiende, grita. Es raro el comportamiento que tenía".

El caso reúne también otras características que instan a evaluación: "Lo extraño es que habían hecho un corte neto, en el nacimiento de la cola. He visto otros casos parecidos, porque a veces se pueden enganchar con un alambre o cuando tienen un accidente en el que con la cubierta le aplastan la cola, pero esto es raro, porque es exacta la incisión inicial, desde que nace la cola hasta la punta. Y la propietaria me comentaba que es la misma zona donde hubo gatos despellejados", comentó el veterinario.

En cuanto a la calidad de vida de Mora en el futuro, Alfredo Schneider indicó: "La cola no es demasiado importante en cuanto a las funciones básicas, no le afectará el modo de vivir. Más bien tiene que ver con el equilibrio al correr y demás. Pero va a poder continuar con la amputación. Lamentablemente no quedaba otra".