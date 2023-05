Elaboradores crespenses aplicaron un aumento del 10% en el precio del pan

Estación Plus Crespo

El precio de la harina no subsidiada registra actualizaciones y lo propio -aunque en menor porcentaje- ocurre con el valor de referencia de la subsidiada por la Secretaría de Comercio, a través del programa de Fideicomiso de Trigo. En ese contexto, se concretó un nuevo aumento.

A nivel local, el panadero Mario Usinger, explicó a FM Estación Plus Crespo: "La situación está complicada porque en estos momentos no estamos teniendo precio fijo de la harina. Hay molinos que mantienen el valor y otros que han subido una barbaridad. Por dar un ejemplo, ayer por la mañana me avisaron que hubo un aumento de $400 sobre una bolsa de 25 kilos. Por las conversaciones que tenemos entre colegas, sucede con distintos proveedores. Por eso decidimos aumentar un 10%. Sin embargo, otro aumento reciente -que ha trascendido en las últimas horas-, nos hace pensar que ese porcentaje queda insuficiente. Estimo que en unos días nos reuniremos, para evaluar nuevamente el tema".

El elaborador sostuvo que "se intentó unirnos y comprar al por mayor, en volumenes elevados, como para conseguir mejor precio; pero los molinos no están aceptando pedidos en grandes cantidades". Usinger deslizó que "empezamos a pensar en algún tipo de especulación, porque a esa decisión, se le suma que proveedores -incluso de otros insumos-, comunican que no tienen stock y al par de días, confirman disponibilidad pero a un costo mayor. Eso se repite".

En cuanto al panorama futuro, el panadero indicó que "se habla de una intención de llegar a julio con un valor de $5.000 la bolsa de 25 kilos".

El incremento del 10% aplicado en el kilo de pan y galleta al consumidor, no se traslada a las elaboraciones dulces. Al respecto, Mario Usinger apuntó: "Hubo fuertes subas en la azúcar, de alrededor del 250% desde enero hasta la fecha, pero las facturas, masas, tortas y demás, ha ido actualizándose periódicamente".

Finalmente, el panadero crespense afirmó que "no ha mermado la demanda, al contrario, se ha registrado una suba en el volumen de ventas. Estimamos que responde a que las galletitas y productos similares que podrían reemplazarlo, han presentado subas aún mayores", concluyó.