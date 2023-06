Entre Ríos: mueren más hombres que mujeres en accidentes

El último fin de semana nuevamente marcó a Entre Ríos por graves siniestros viales que dejaron como saldo tres personas fallecidas. El sábado al anochecer, Ailén Ávalos, de 8 años, murió atropellada en Santa Elena; Juan Sebastián Ramos, de 34 años, murió ese mismo día tras volcar en su camioneta en la ruta nacional 12, entre Galarza y Mansilla; y José Mario Aranda, de 44 años, falleció la madrugada del sábado al chocar contra una alcantarilla en Chajarí.

La situación que se vive en las rutas, caminos y calles de la provincia es seguida de cerca por el Observatorio de Seguridad Vial, que depende del Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos.

Dicho organismo lleva a cabo el Reporte de Siniestralidad, una pormenorizada radiografía que permite conocer cuántos siniestros viales se registran por mes; cuáles son las localidades con mayor índice de siniestralidad; en qué horarios se dan más accidentes e incluso la franja etaria y el género de quienes protagonizan los siniestros, y que en muchos casos pierden la vida.

Los datos que recopila el Observatorio surgen de una elaboración propia a través de datos reportados al Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial (SIGISVI) por los 18 gabinetes de Accidentología vial de la Policía provincial.

El informe revela, por ejemplo, que los siniestros ocurrieron más de día que de noche; que murieron el triple de hombres que mujeres; que fallecieron más personas que rondan entre los 35 y 44 años, seguidos de cerca por quienes tienen entre 15 y 24 años; que las rutas nacionales se llevaron más vidas; que más personas murieron en colisiones; y que 6 de cada 10 víctimas era usuarios "vulnerables de la vía", según la terminología del Observatorio.

El Reporte de Siniestralidad del período enero-mayo de 2023, al que accedió UNO, contabiliza 57 siniestros viales y 63 fallecidos. Si se agregan los tres fallecimientos mencionados el primer fin de semana de junio, sumarían 66. El informe aclara que los datos hasta ahora recopilados son parciales y preliminares hasta el 31 de mayo.

"Por la información adoptada de víctima fatal, que requiere 30 días de seguimiento de las personas heridas, y por las características estructurales del reporte de la siniestralidad vial, en el que pueden participar distintos organismos al interior de una jurisdicción, las estadísticas aquí presentadas se realizan a partir del trabajo sobre un 'dataset vivo' (base en la que se actualiza continuamente los datos). Esto implica que puede variar la información presentada de un mes previo", se aclara.

Las cifras no difieren mucho al año pasado: entre enero a junio de 2022 hubo 79 siniestros viales, con un total de 65 víctimas fatales. Si sólo se tiene en cuenta hasta mayo, el número de fallecidos en choques y accidentes de tránsito es de 58. Cabe señalar que la cifra de siniestros viales en 2022 fue de 119, que dejaron 145 víctimas fatales.

Enero y febrero, con más muertes

De acuerdo al informe del Observatorio de Seguridad Vial, enero fue el mes en el que, hasta ahora, más vidas se perdieron en la provincia: 24, en 20 siniestros viales. Le sigue febrero, con 14 muertes en 13 accidentes. Entre ambos meses suman 38 muertes, 15 más respecto al mismo período en 2022. Y es que en enero y febrero del año pasado hubo 26 siniestros viales (12 y 14, respectivamente), en los cuales se contabilizaron 23 muertos (10 y 13, respectivamente).

Históricamente es la época del año más complicada para quienes se ocupan de la seguridad vial, ya que las rutas y caminos se ven más transitados por la temporada turística; y los usuarios suelen reducir las precauciones. Los motivos son varios, van desde la ingesta excesiva del alcohol, el no uso de elementos de protección, el mal estado de las rutas o caminos, e incluso la distracción al manejar, con el uso del celular u otra tecnología como factor principal.

El ranking mensual señala que en enero de este año se registraron 20 siniestros viales, y 24 muertes; en febrero 13 accidentes y 14 muertes; en marzo 4 siniestros e igual número de muertes; abril registró 9 siniestros viales y 9 muertes; y mayo -dato parcial- 11 siniestros y 12 muertes.

En cuanto a los tipos de usuarios que mueren en siniestros viales, se indica que un 40% son de motos, 35% de autos, 10% de camioneta/utilitario, el 8% es peatón, el 5% de bicicleta 5%; y el 3% son de transporte de carga.

Así, el informe va mostrando las diferentes variables que rodean a accidentología vial y su utilidad para trabajar en políticas que permitan prevenir este flagelo.

Mapeo por departamento, género y edad

En cuanto a los departamentos con mayor índice de siniestralidad, el informe destaca a Paraná con 10 muertos; y La Paz, Concordia y Federación con 9. "Hasta el momento resalta la elevada concentración de los departamento de La Paz y Federación con víctimas fatales", subraya el documento al que accedió UNO.

El informe del Observatorio también revela que "más de la mitad de los siniestros fatales ocurren en rutas, con mayor peso de las rutas nacionales". Precisa que un 53% sucede en rutas nacionales, contra un 9% en las provinciales. En tanto, un 35% de accidentes se registran en avenidas y un 12% en caminos vecinales.

Además, especifica que "5 de cada 10 siniestros fatales se deben a una colisión y un incremento en los despiste y vuelcos o la combinación de ambos".

Por otra parte, el documento refiere que la franja horaria que va de las 7:01 a las 19:01, es decir durante el día, presenta un mayor porcentaje de choques o accidentes. Un 49% ocurre cuando hay luz solar. En cambio, un 44% de los siniestros viales se dan cuando aparece la noche. Un 7% es el margen sin datos que contempla el informe.

Respecto al tipo de colisión y zona de concurrencia en los siniestros viales, se explica: " En zonas urbanas cuatro de 10 siniestros fatales ocurrieron por colisiones laterales. En zonas interurbanas y caminos vecinales predominan los despistes y vuelcos, en la mayoría de los casos se encuentran asociados". Asimismo, se precisa que un 48% de las muertes son producto de una colisión; un 32% es por despiste o vuelco; un 8% resultó ser un peatón atropellado; y 5% es por una caída.

Una comparativa entre mujeres y hombres

El dato de género que arroja el documento del Observatorio de Seguridad Vial provincial es que mueren más hombres que mujeres: 79% contra un 21%. "El numero de varones fallecidos triplica al de mujeres fallecidas", se enfatiza.

La explicación a esta enorme diferencia hay que buscarla en otro documento de relevancia difundido en marzo de este año, titulado "Principales Indicadores de la Seguridad Vial con Perspectiva de Género", elaborado por el Ministerio de Transporte de Argentina. Allí se sostiene que: "En Argentina, la conducción continúa siendo una actividad principalmente masculina. De las licencias vigentes a la fecha, solo el 35% pertenece a mujeres y en la vía pública sólo 2 de cada 10 ocupa el lugar de conductora en los vehículos".

También se destaca un dato no menor: "Las mujeres son más respetuosas de las señales del semáforo que los varones, tanto en calidad de conductoras de automóviles (96,5% vs. 94,5% respectivamente), motos (84,6% vs. 77,4% respectivamente) y bicicletas (58,5% vs 49,9%, respectivamente)". A la hora de conducir también se detectan niveles más bajos de consumo de alcohol entre las mujeres con respecto a los varones.

El estudio destaca además que "las mujeres declaran mayor conciencia del riesgo por exceso de velocidad que los varones (69% vs 60% respectivamente), mientras que, los varones, declaran mayor frecuencia de conducción superando los límites de velocidad permitidos que las mujeres para todos los tipos de vías de circulación: en conductores/as de autos 21% vs. 14% respectivamente y en conductores/as de motos 16% vs. 7% respectivamente".

Franja etaria y vehículos

El Observatorio provincial también pone de resalto el rango etario de las víctimas fatales. Detalla que el 19% de los que mueren en siniestros viales ronda los 35 - 44 años; un 17% tiene entre 15 y 24 años; un 15% se ubica entre los 45 a 54; un 13% va de los 55 a 64; un 10% tiene entre 25 y 34; un 6% está entre los 65 - 74 años; un 6% es mayor a los 74; y sólo un 1% es menor, con 1 a 14 años.

"El rango etario entre los 35 y 44 años lideran la mayor concentración de víctimas fatales, seguido muy de cerca por la franja entre 15 y 24 años. 6 de cada 10 víctimas son usuarios vulnerables de la vía", finalizar el reporte del observatorio.

Departamento Paraná

Por otra parte, cabe destacar los datos recopilados por la División Accidentología Vial, perteneciente a la Dirección Criminalística de la Policía de Entre Ríos. El relevamiento abarca los siniestros viales ocurridos en jurisdicción de la Ciudad de Paraná y Paraná Campaña.

Según se informó a UNO, esta División, durante el transcurso de 2023, "contabilizó 295 intervenciones en la Ciudad de Paraná y Paraná Campaña, con 9 personas fallecidas, 82 con personas heridas de carácter grave, 284 con lesiones leves y trescientas veintidós 322 de las intervenciones con personas sin lesiones".

Desde dicha repartición se explicó que sus intervenciones "se realizan a partir de constatar que, en los mencionados siniestros viales, resultaron personas lesionadas de carácter leve, graves o fallecidas".