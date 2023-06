Por pedido de Mirtha Legrand, retiraron su estatua

La ciudad santafesina de Villa Cañás celebró sus 121 años y decidió homenajear a su ciudadana más celebre, Mirtha Legrand, que en 2018 viajó allí junto a sus dos hermanos: José y Goldie.

Sin embargo, Mirtha declaró públicamente en una conferencia de prensa que no le había gustado la estatua creada por un artista cordobés. “Esa no soy yo”, le dijo a su hija, Marcela Tinayre, durante una entrevista en su programa, Polémica en el Bar.

“Les cuento: hablé con el intendente, que se llama Norberto Gizzi, que es encantador. Porque esto es con motivo de los 121 años de la fundación de Villa Cañás. Estamos mi hermano y yo y no la pusieron a Goldie, lamentablemente, mi hermana", dijo la diva.

"Entonces le dije: 'Mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela, ni los dientes son míos’”, le recriminó la conductora al intendente. Sin discutir demasiado, Gizzi le respondió: “Bueno Mirtha, la vamos a sacar”.

Sin embargo, Legrand le hizo una sugerencia: “Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta con la foto porque yo no me reconocí'. La idea es muy buena, yo agradezco muchísimo a los cañaseños, porque me adoran y los adoro, es un pueblo maravilloso”.

El artista que realizó la estatua es el cordobés Daniel Melero, que fue convocado para homenajear a la diva en el festejo por los 121 años de la localidad santafesina.

“Se hicieron dos esculturas: una que es hiperrealista, con su color de piel, textura y el pelo natural, que como es más delicada queda adentro del salón; y la otra que es de metal con una pátina color bronce que queda afuera”, detalló el artista.

Melero tardó dos meses y medio para realizar estas obras, donde Mirtha aparece sentada en una silla: “Se eligió esa posición porque es la más la más tradicional, la que más se ve cuando ella está en su canal y en su trabajo”.