Un entrerriano será panelista de Mariana Fabbiani en su regreso a la tele

Este lunes 17 de julio, Mariana Fabbiani debutará con DDM en América. La conductora se mantuvo alejada un buen tiempo de la televisión y decidió regresar con el programa que ya hizo en El Trece.

Previo al estreno de El Diario de Mariana (DDM), Fabbiani dialogó con Radio de la Ciudad y adelantó algunos detalles. "La tele de hoy es una tele de impacto, a mi me pesa eso. Me gusta más la tele que acompaña y entretiene. Pero que no sea el impacto lo único que capte al público", analizó. "Con DDM voy a intentar que no sea ese el único objetivo. Ahí es el límite que no me quiero traicionar, lo he vivido y he obedecido a mis producciones. Necesito el número, pero voy a ser fiel a cómo siento yo los temas. La tele te cambia el ánimo, generar algo. Y uno puede generar otro tipo de sensaciones desde la tele, hay temas del día, de actualidad o más duros", expresó la conductora.

"La violencia en cualquiera de sus formas me incomoda, me molesta y no la comparto. El panel de DDM tendrá caras nuevas y diferentes opiniones. Está bueno que haya cierta confrontación, pero para que haya debate. Pero el golpe bajo y la agresión porque sí, no me gustan", manifestó sobre su equipo y la forma de desempeñarse al aire. "Hay que tratar los temas con respeto, se que hay temas que me marcaría, pero no se si quiero ir por ahí. La esencia es la misma y el programa va a ir cambiando conmigo. Es un año electoral, distinto y particular", aseguró.

Estreno y quiénes acompañarán el ciclo televisivo

A partir del lunes 17 de julio, a las 14:30, Mariana Fabbiani volverá a la pantalla de América TV con una nueva temporada de DDM (El Diario de Mariana), y es por eso que estará acompañada por un gran panel: Ceferino Reato, periodista y Licenciado en Ciencias Políticas, oriundo de Crespo, es el primer confirmado del staff. Se estima que su participación sea significativa, por tratarse justamente de un año electoral.

Se complementará el panel con Elba Marcovecchio, Franco Torchia, Pepe Ochoa, Octavio Majul, Mariano Yezze, Andrea Taboada y Martín Candalaft.

DDM brindará una propuesta más que interesante en las tardes de la TV, con mucha información, actualidad y todos los escándalos del espectáculo.

"La tele me gusta, la quiero y la extraño. Extraño la comunicación con la gente. Fui muy feliz en América, y me reencontré con muchas gente. Yo crecí acá", expresó, entusiamada, la conductora sobre su vuelta a América tras más de una década.