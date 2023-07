El Tribunal de Disciplina sancionó al Club Sarmiento con una multa de $96.000

Estación Plus Crespo

Al cierre de esta semana, el Tribunal de Disciplina de la Liga de Paraná Campaña, resolvió una dura sanción para el club rojiblanco de Crespo, por un hecho sucedido en la Fecha 14 -este domingo se juega la Fecha 16-.

FM Estación Plus Crespo accedió al documento resolutivo, que determina: "Sancionar al Club Atlético Sarmiento de la localidad de Crespo, con la pena de multa de 60 entradas por partido, durante dos fechas, cuando haga las veces de local, ascendiendo la misma a un total de 120 entradas. A los fines de dar cumplimiento a la sanción impuesta, se determina el valor de cada entrada en la suma de $800, conforme a lo acordado oportunamente en la reunión de delegados".

Con el propósito de evitar reincidencia de incidentes y que el caso sea ejemplificador para otros clubes, también se dictó un ultimatum: "Aplicar apercibimiento al Club Atlético Sarmiento, haciéndole saber que en caso de ocurrir nuevos hechos de violencia en los que participe la parcialidad de su equipo, se tomarán medidas de mayor gravedad".

El episodio violento de la hinchada del decano

El Tribunal de Disciplina consignó que al trascurrir el segundo minuto del tiempo adicional de los 90', "el árbitro segundo asistente, Alexander Ceballos, fue agredido con una piedra que impactó en su cabeza, la cual vino del sector donde se encontraba la parcialidad visitante -Club Atlético Sarmiento-, y que a raíz del hecho decide dar por finalizado el partido".

Si bien Sarmiento de Crespo alegó en su defensa, que era dudoso el informe del árbitro, no presentó pruebas a su favor, y el Tribunal consideró: "Sarmiento no ha podido desvirtuar el informe arbitral por medios fehacientes, y sólo se ha limitado a plantear disconformidades, pretendiendo poner en dudas el informe del árbitro, todo lo cual no resulta suficiente para revertirlo".

Finalmente, se plasmó en la Resolución, que "los partidos deben ser disputados sin hechos violentos que los empañen y que ello es responsabilidad de las autoridades, clubes, dirigentes, cuerpos técnicos, árbitros, jugadores y público, cada uno con el grado de responsabilidad que les cabe, para así lograr el fin referido".