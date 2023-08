Ivana, la primera Recolectora de Residuos de Crespo

Crespo se suma a la incipiente lista de localidades con mujeres desempeñándose en la tarea de recolección de residuos. Ivana Godoy dió el puntapié y su motivación se consolidó, aspirando a que sea una labor definitiva.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, la crespense, de 36 años, referenció: "Hace poco más de 12 años que trabajo en la Planta de Tratamientos de Residuos, en el sector de Inorgánicos. Un día estaba mirando por Facebook que había publicaciones de mujeres recolectoras en Paraná y al tiempito ví otra de Villaguay. Me despertó curiosidad e interés y fue así que le trasladé a Raquel Gorostiaga, encargada de Ambiente, mi pedido de poder cumplir esa tarea. Ella lo consultó con el secretario de Servicios Públicos, Juan Diego Elsesser y una mañana me propusieron hacer la prueba. Se había lesionado un recolector y ese día cubrí su recorrido. Eso fue en abril y en estos meses, cada vez que se necesita un reemplazo, lo hago".

"Si por mí fuera, me quedo para siempre en la recolección domiciliaria", afirmó Ivana, denotando la comodidad que le representa la labor y agregó: "Han sido muchos años en el galpón del reciclado, y andar en la ciudad me gusta, es recreativo, da otro aire".

En cuanto a la mirada social, la primera recolectora de Crespo, comentó: "En la calle se asombran. La ropa es igual para todos y por ahí cuando se dan cuenta que va una mujer en la parte de atrás del camión, vuelven a mirar. Casi todos los vecinos me saludan, algunos aplauden, ha sido re linda la devolución de la gente".

El debut en la actividad estuvo lleno de expectativas: "Uno piensa que todo trabajo es fácil, pero al hacerlo, no lo es tanto. Creí que lo más difícil iba a ser subirme al estribo del camión, pero mi compañero me fue ayudando con algunas indicaciones de cómo saltar y no fue un problema. Además el chofer siempre va acompañando el ritmo, frenando, es un trabajo en equipo, me siento acompañada".

Ivana Godoy demuestra cada día, que las características de género no definen la posibilidad de realizar una determinada tarea. En tal sentido, sostuvo: "Obviamente que el primer día, cuando volví a casa no me podía ni mover. Pero me incentivó más a salir a caminar y trotar todos los días. Esta semana la hago completa y la voy llevando bien, me siento como si fuera una jornada de trabajo normal. Mis hijos no lo podían creer cuando hice los primeros recorridos, me decían que no iba a aguantar. Pero sigo haciendo reemplazos y más me gusta. Quizás el temor es a veces a la mordedura de un perro, cuando salen a correrte, o no lo viste venir al bajar del camión, pero todo lo demás es igual más allá de ser hombre o mujer".

La experiencia de Ivana va contagiando a otras: "Ahora cuando hacemos reemplazos, Erica va como mi compañera" y a modo de anhelo, concluyó: "Ojalá pueda seguir haciendo esto en forma permanente y que la incorporación de mujeres sea algo que vaya creciendo".