¿De cuánto es la multa por no votar en las PASO?

El voto en nuestro país es obligatorio para todos los los argentinos nativos o por opción que tengan entre 18 y 70 años, por lo que ausentarse al llamado de las urnas sin justificativo conlleva una sanción por incumplir con la responsabilidad cívica.

Se trata, sin embargo, de sanciones económicas muy leves, casi simbólicas, que según fuentes de la Justicia Nacional Electoral a las que NA tuvo acceso, deberían ser modificadas a través de una reforma del Código Electoral Nacional.

Según consigna el artículo 125 de dicho Código, "se impondrá una multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección".

Aquellos ciudadanos que no paguen la multa quedarán registrados en una lista de infractores, y quedarán imposibilitados de hacer trámites trámites públicos durante un año, como por ejemplo obtener el pasaporte.

"El infractor incluido en el Registro de infractores al deber de votar establecido en el artículo 18 no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3) años a partir de la elección", agrega el mismo artículo del Código Nacional Electoral.



El cuadro de multas por no votar en las elecciones es el siguiente:



- Si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar: 50 pesos

- Si el elector tiene 1 infracción previa sin regularizar: 100 pesos

- Si el elector tiene 2 infracciones previas sin regularizar: 200 pesos

- Si el elector tiene 3 infracciones previas sin regularizar: 400 pesos

- Si el elector tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar: 500 pesos



Para consultar si se tiene una multa antes de asistir a votar en las PASO 2023, se puede consultar el Registro de Infractores de la Justicia Nacional Electoral en la web infractores.padron.gov.ar, y allí se deberá completar algunos campos para obtener la información.