Darío Schneider: "Con un equipo renovado, Marcelo Cerutti le dará continuidad a esta gestión"

Estación Plus Crespo

A seis días de los comicios, el intendente de Crespo, Arq. Darío Schneider, intensifica la campaña a nivel provincial, al tiempo que acompaña fuertemente la postulación de la fórmula Marcelo Cerutti - Jacinta Eberle, para sucederlo en el gobierno local.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, Schneider manifestó: "Estamos desarrollando nuestra manera de hacer política, que es cara a cara con el vecino, con el riesgo de exposición a la crítica o el reclamo; pero somos funcionarios públicos y de esto se trata. Todo el tiempo al transitar la gestión municipal hemos tenido este ida y vuelta. Igualmente, más allá de alguna sugerencia, en el casa por casa hemos tenido muy buena recepción. Estoy acompañando a Marcelo y Jacinta, ahora como precandidato en primer término a Diputado, en la boleta que encabeza Pedro Galimberti, con quien hemos conformado Entre Ríos Cambia. Él ha sido intendente como yo y ese es un poco el espíritu de la construcción política que proponemos, gente que ha llevado adelante gestiones municipales, afrontando el día a día con la gente. Esta es la experiencia que queremos trasladar a la Provincia. También Julián Maneiro nos acompaña como precandidato a senador. De manera que el crespense encuentra hoy en esta lista, una opción con varios crespenses. Notamos que esta particularidad los vecinos la perciben como una cuestión a capitalizar. Hay un sentido de pertenencia muy importante para con nuestra boleta".

"Nadie está preguntando por el candidato a presidente. En la recorrida por los hogares, la gente está más preocupada por definir las candidaturas locales y provinciales", afirmó Schneider.

El intendente llamó a apostar a Marcelo Cerutti, sobre cuya postulación comentó: "Hay que darle continuidad a este proyecto político que desandamos, con transformaciones, y que desde el 2015 nos ha permitido llevar adelante muchas realizaciones, en diferentes aspectos. Crespo ha avanzado, ha progresado y en cualquier lugar, nos da orgullo presentarnos diciendo que somos de Crespo. Desde el Frente Crespo Nos Une entendemos que Marcelo es la única alternativa de continuidad".

Continuando con esa línea de pensamiento, el precandidato agregó: "Con un equipo renovado, Marcelo Cerutti le dará continuidad a esta gestión. Viene gente con nuevas ideas, muchos jóvenes, también profesionales comprometidos con la ciudad. Es muy lindo lo que hicimos y lo que viene va a ser mucho mejor. Mi compromiso es acompañar desde el lugar que me toque estar, todo esto que proyectamos seguir".

Por su parte, Marcelo Cerutti confirmó que "se está terminando la segunda vuelta de campaña por los hogares, ya dejando el voto. Es un nuevo mano a mano con la gente, que nos nutre en cuanto a datos, sugerencias y por dónde debe pasar la gestión. Uno toma esas expresiones para poder sumar opciones de abordaje a las diferentes cuestiones".

En cuanto al acto de cierre de campaña, invitó: "El jueves 10 de agosto, a las 20:00, en el local partidario de calle Otto Sagemüller 928, haremos el cierre tradicional, con discursos de los precandidatos. Estaremos junto a los simpatizantes y a quienes nos quieran acompañar. Durante las caminatas nos hemos sentido muy fortalecidos y eso nos posiciona para llegar al domingo con muchas expectativas, ganas de seguir e innovar en más cuestiones municipales".

Cerutti adelantó que "la plataforma de gobierno será presentada en forma completa después de las PASO. Igualmente, muchas propuestas ya las hemos ido conversando con los vecinos que visitamos. Hemos realizado 4 'Encuentros Participativos', los que fueron multitudinarios y en ellos, mucha gente acercó ideas, opiniones y todos esos datos se compilan. También hubo un encuentro sobre Crespo del Futuro, del cual se extrajeron conclusiones de lo que la ciudadanía espera. Se están ultimando definiciones de los proyectos y los daremos a conocer próximamente".

En similar sentido se expresó Jacinta Eberle, quien reflexionó sobre la campaña de cara a las PASO: "La aceptación es muy grande y es gratificante, sobre todo porque uno no se lo espera. Hay un reconocimiento muy grande hacia el municipio, lo que han sido estas dos gestiones de Darío y por eso la gente nos recibe con alegría, con entusiasmo, que para nosotros es muy importante. Lo mismo ocurrió en los encuentros, en los talleres, acá hemos puesto el oído y es algo para valorar. No hay área de la municipalidad en la que no se haya implementado algo nuevo. Las gestiones de calidad son así, se someten a lo que el pueblo diga, para reajustar y avanzar, siempre hacia el mejoramiento", concluyó.