Edinson Cavani termina su preparación y podría debutar en Boca ante Nacional

El próximo miércoles Edinson Cavani podría hacer su debut en La Bombonera, en el partido donde Boca enfrentará a Nacional de Uruguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Tras el empate sin goles en el Gran Parque Central, todo indica que el delantero uruguayo se estrenaría en el duelo ante el Bolso, con la obligación de ganar para conseguir el boleto a los cuartos de final.

Cavani enfrentó a Nacional en tres oportunidades en su carrera: la primera vez fue el 16 de junio de 2006 por el torneo local de Uruguay, cuando militaba en Danubio y derrotó por 2 a 1 al Tricolor.

Más tarde, la Franja volvió a enfrentarse a Nacional, por la Liguilla Pre Libertadores, pero esta vez Danubio cayó por 3 a 1. Después, por el Torneo Apertura 2006, se dio el último enfrentamiento entre el ex delantero del Valencia de España y el rival de Boca, que fue victoria de Danubio por la mínima.

Luego de 17 años, Cavani volvería a enfrentar a uno de los equipos lideres del fútbol uruguayo, esta vez vistiendo la camiseta del Xeneize.



Ezequiel Bullaude, a un paso de convertirse en el quinto refuerzo

El delantero del Feyenoord de Países Bajos Ezequiel Bullaude se convertirá en otro de los refuerzos de Boca al conseguir un préstamo con opción de compra. Firmará por 18 meses.

El acuerdo está cerrado entre todas las partes, pero surgió una traba impositiva que se derivó de la situación económica por la que atraviesa Argentina. Pero desde el club europeo mostraron buena predisposición y todo se solucionaría en el transcurso de este lunes.

El ex Godoy Cruz, quien no fue convocado para el partido ante PSV Eindhoven por la Supercopa de los Países Bajos, ni tampoco para el amistoso de pretemporada frente a Dordrecht, no tuvo demasiada continuidad: jugó 15 partidos, anotó un gol y no ve acción desde el 20 de abril.

El Xeneize ya cuanta con las incorporaciones de Edinson Cavani, Marcelo Saracchi, Lucas Blondel y Lucas Janson. Además del retorno de Jorman Campuzano.