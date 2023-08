Confirman que hubo "un aumento sorpresivo del 20%" en medicamentos

"Las droguerías sabiendo de la suba, un día antes prácticamente no nos vendieron. Nos limitaron la compra -que no se puede-, pero sucedió y hace rato eso no pasaba", explicó un farmacéutico de Crespo.

El efecto económico pos elecciones también repercutió en el rubro farmacéutico. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Juan Álvarez -responsable de Farmacia Asfarma-, brindó un panorama de la situación: "Este miércoles hubo un aumento de entre el 15% y el 22% en la mayoría de los medicamentos. Algunos todavía no aumentaron, pero los habitualmente prescriptos sí. Lo que más se incrementó son antibióticos, en un 22% del precio que tenían el día anterior. Los demás, un 20% promedio. Las droguerías sabiendo de la suba, un día antes prácticamente no nos vendieron. Nos limitaron la compra -que no se puede-, pero sucedió y hace rato eso no pasaba. Estamos empezando a reponer stock, porque ayer la movida nos dejó a todos desubicados. No sabíamos qué había pasado, que nos restringían los pedidos y era porque se venía un aumento. Para nosotros fue un día bastante complicado".

"Se llevaron una sorpresa los que compraron ayer en distintos momentos, porque a la mañana estaba un precio y a la tarde estaba otro. No lo teníamos nosotros tampoco previsto, no nos habían informado. El aumento de este miércoles fue sorpresivo", apuntó Álvarez.

El farmacéutico agregó que "mensualmente venían incrementándose los precios entre un 5% a 7%, dependiendo del índice de inflación. Siempre había un acuerdo con el gobierno, y la suba era un 1% menos que el índice de inflación. Entonces más o menos uno lo tenía previsto, y hasta podía avisarle a los clientes. Pero ayer fue caótico para nosotros".

Regularización del sistema de PAMI

Tras ideas y vueltas de complicaciones por el hackeo al sistema de la obra social de jubilados y pensionados nacionales, llegó la normalidad. Al respecto, Juan Álvarez sostuvo: "PAMI está normalizado a partir del lunes. Ya funciona normalmente y las planillas se pueden levantar del sitio web, por lo que está con todas las prestaciones farmacéuticas sin dificultades".