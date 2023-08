Entre Ríos refuerza la presencia policial en zonas comerciales tras los saqueos en otras provincias

Estación Plus Crespo

Una vez más, la Superioridad de la fuerza de seguridad provincial, diagrama y coordina la implementación de lineamientos que tienden a evitar situaciones que perjudiquen o alteren el bienestar social y ciudadano de cada una de las comunidades. De hecho, la "prevención" es una de las máximas que rige y por las que vela la Policía de Entre Ríos, compromiso que asume en un sentido amplio.

Este fin de semana, en puntos de Neuquén, Mendoza y Córdoba se registraron "saqueos" o robos organizados en supermercados y comercios del rubro alimenticio, hechos de derivaron en detenciones y allanamientos.

Supo FM Estación Plus Crespo que "no hay indicios de que se estén gestando u organizando hechos de estas características en ninguna localidad de la provincia de Entre Ríos", confirman las autoridades. No obstante, apelando al criterio de planificación precavida que caracteriza a la institución, se decidió encomendar a toda la estructura el refuerzo de las recorridas de prevención y presencia en los centros comerciales. El recurso humano especializado estará con especial alerta al contexto de cadenas comerciales, supermercados, entidades bancarias y financieras.

Lejos de generar psicosis, la tarea ordenada, de "marcada cercanía" entre los uniformados y los vecinos, comerciantes y empresarios, pretende fortalecer los recaudos mancomunados entre lo público y lo privado, en beneficio de toda la población entrerriana.

En un sentido colaborativo y de solidaridad social, resulta vital que cada ciudadano pueda reportar a su dependencia más cercana, cualquier situación sospechosa en tal sentido.

¿Qué pasó en otras provincias?

- Mendoza: Hubo 28 detenidos por saqueos y robos a comercios, de los cuales 17 eran menores. El Poder Judicial de esa provincia ya imputó por "Robo Agravado en poblado o en banda" a siete personas que habían sido aprehendidas en los departamentos de Las Heras y Guaymallén, confirmó Télam.

- Neuquén: Hubo ataques de grupos de saqueadores en la zona sur de la ciudad de Cutral Co. Una rápida intervención policial, dejó tres sujetos detenidos. Luego del ataque, los uniformados cerraron los ingresos al supermercado afectado y grupos de atacantes lanzaron piedras contra ellos, que respondieron con balas de goma, publicó diario Perfil.

- Córdoba: Más de 15 personas fueron detenidas por ingresar a un supermercado y pequeños comercios de la localidad de Río Cuarto, llevándose diferentes artículos no comestibles, consignó Página 12.