Una "Mara piquetera": el video de crespenses que es furor en las redes

En medio de los tiempos de esparcimiento, retratar en imágenes o video un momento en particular, se tornó habitual para la población. Sin embargo, una situación vivenciada por una familia crespense, no pasó desapercibida en las redes y se volvió viral.

Asombrado por la masiva cantidad de reproducciones que tiene la publicación, Ezequiel Carlson, contó a FM Estación Plus Crespo: "Decidimos aprovechar este fin de semana largo y tomarnos tres días de descanso, para lo cual viajamos en familia hacia La Falda, provincia de Córdoba. Fuimos a la Reserva Tatú Carreta, que es un lindo y recomendable paseo que se hace en auto, encontrándose a lo largo de muchísimos kilómetros, con la flora y fauna autóctona. Obviamente que los animales -salvo los pumas y el cóndor-, todos están en plena libertad. Incluso allí venden alimento que se les puede dar, como para poder tener un contacto más cercano con ciervos, llamas, aves y un montón de especies. La sorpresa nuestra fue encontrarnos con una Mara ó liebre patagónica -que de hecho, había un montón-, pero una en particular no nos dejaba cruzar. Estaba en el medio del camino y no se movió ante la cercanía del auto. No le toqué bocina, porque es un lugar con tanta paz y tranquilidad, que me pareció impensado hacer algo así. De manera que bajé con el teléfono y emulando un piquete -algo tan conocido por los argentinos-, empecé a hablarle como pidiéndole que acepte mi derecho a transitar. No se quiso mover y me tuvo un buen rato así. Después de la situación graciosa, le chisté y se corrió. Pero subí y volvió a ponerse en el camino. Ahí ya bajó mi señora, a ahuyentarla unos metros y seguimos nuestro paseo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ezequiel Carlson (@ezequiel.m.carlson)

"Al subirlo -que uno más lo hace para familiares y amigos-, llamativamente tuvo muchas repercusiones, muchas visualizaciones, fue tomado en espacios de reproducción e incluso me contactaron desde la provincia de Río Negro, porque la patagonia es el lugar natural de hábitat de las Maras", reveló el padre de familia.

Ezequiel afirmó que "desde que la ví, sabía que era un animal muy manso, que me iba a divertir. Lo que nunca pensé es que me quedaría mirando, sin ninguna reacción, decidida en su deseo de quedarse en el camino. Fue muy divertido". En tal sentido, agregó que "ya había tenido contacto antes con esta especie, porque cuando vamos a Buenos Aires para los controles médicos de mi hija, si tenemos un tiempito nos acercamos al Eco Parque, que es el viejo zoológico de Buenos Aires. Han dejado en libertad a las Maras y como tienen un instinto reproductivo como el de los conejos, se minó".

A modo de reflexión, Carlson comentó a FM Estación Plus Crespo: "Lo lindo de la situación fue buscarle un perfil divertido y generar un contenido sano. Es una manera por qué no, de fomentar la visita a estos espacios naturales que son tan interesantes, que permiten compartir momentos en familia -uno puede estar todo el día allí y no es muy caro-. En medio de días tan agitados y de preocupaciones, subir a las redes algo distinto, placentero, cómico, viene muy bien".