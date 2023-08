Productores de miel piden por un precio competitivo

En la última semana productores de miel del departamento Concordia y alrededores se manifestaron por primera vez a la vera de la ruta 14 debido a la crisis que atraviesa el sector. En una protesta pacífica intentaron visibilizar la situación y manifestaron ser escuchados por las autoridades.

Principalmente apuntan a lo elevado que se fue el costo de los insumos y el bajo precio de la miel les dificulta seguir en la actividad. Además, apuntaron que hubo colegas que debieron vender sus vehículos para poder subsistir, consignó diario Uno.

En el país se producen 100 mil toneladas y solo el 2 por ciento queda en el país, mientras que el resto se exporta. Actualmente, el kilo de miel se paga en 340 pesos y destacan que ha quedado muy por debajo de las pretensiones, ya que en los supermercados se puede conseguir el medio kilo en aproximadamente 1.500 pesos o 2.500 el kilogramo.

Mario Smietuch es un productor de la localidad de Los Charrúas en el departamento Concordia e impulsor de la medida de protesta que solo tuvo cortes parciales en la autovía el pasado martes y destacaron que en caso de no tener respuestas favorables en dos semanas volverán a los cortes en la ruta en distintas partes del país. Cabe destacar que hubo cortes también en Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires.

“Lo íbamos a hacer antes de las elecciones, pero por respeto a que no se politice lo dejamos para después de las elecciones, si no tenemos respuesta del gobierno”, apuntó.

Entre los pedidos del sector, indicaron que el pedido a las autoridades nacionales es la de crear un dólar miel y no así obtener la asistencia de emergencia financiera que impulsa el gobierno. “El que compra la miel entrega dólares al Banco Central y el Banco Central nos pecifica y nos da 340 pesos por cada kilo de miel, no compramos una botella de agua mineral, no compramos un litro de gasolina y los insumos son carísimos. Ese subsidio que quiere dar el gobierno es un parche que no sirve, nosotros no queremos esas cosas. Nosotros queremos trabajar y que nos pague correctamente lo que se debe pagar por el kilo de miel. Al exportar, se paga a dólar oficial, mientras que compramos nuestros insumos a dólar blue, siendo este nuestro principal problema, la brecha cambiaria”, describió en LT 15 Radio del Litoral.

“Se hablaba de que iba a haber un dólar para las economías regionales, esperamos, esperamos y ya estamos llegando a la temporada primavera que tenemos que arrancar con el movimiento de las colmenas, alimentar y moverlas de un lado a otro, o sea, hacer la trashumancia como corresponde y los insumos son carísimos. El azúcar, que es para alimentar las colmenas, del año pasado que pagamos 30.00 pesos la bolsa ahora está 40 mil pesos. La glucosa de maíz que también es para alimentar las colmenas, el año pasado pagamos 76 pesos el kilo y ahora está 300 pesos y necesitamos aproximadamente unos 4 kilos por colmena. El combustible subió, los tambores nos cobraban 35 dólares oficiales y ahora valen 80 dólares, además tenemos el 10% de retenciones a las ganancias y se incrementaron todos los otros gastos fijos”, agregó.

Smietuch destacó que son muchas las familias que viven de esta actividad, en su caso puntual son 37 años y destacó que nunca vivió una situación como la que se está hoy actualmente. “La apicultura es una actividad federal, Entre Ríos es una provincia que tiene la mayor cantidad de apicultores en este momento y en el país somos 19.000 inscriptos. No queda mucha miel en el país porque no somos grandes consumidores, Estados Unidos se llevará un 35 o 40% y el resto se va para Europa. Argentina es uno de los mayores exportadores a nivel global. Como muchos sectores de nuestra industria y del campo somos dejados de lado”, describió.

El productor manifestó que con la llegada de la primavera se vienen meses decisivos en el ciclo de la apicultura. “Arranca la floración del citrus, después de la floración del citrus tenemos las pasturas que son en el sur de Entre Ríos que hay que moverlas, algunas van a Santa Fe, Córdoba, La Pampa, otros nos quedamos dentro de la provincia y después volvemos a la floración del eucalipto que es en febrero”, contó.

En cuanto a los lugares para envasar la miel, precisó que en Entre Ríos "es muy casero todo. No hay grandes envasadores porque no hay consumo de miel. En Villa Elisa hay uno que reparte a distintos lugares, pero lo real es que en Argentina no somos grandes consumidores de miel".