Ciervos Axis en las ciudades: Bióloga explica por qué se avistan cada vez más

Poco a poco, atrás está quedando el tiempo en que los Ciervos Axis se veían exclusivamente campo adentro. En varias oportunidades, vecinos han retratado en redes sociales la aparición a la vera de la ruta o cruzando la misma; habiendo ingresado a comercios o escuelas durante la huída; o desplazándose rápidamente en calles y permaneciendo unos minutos en una plaza, como ocurrió en Crespo.

Esta proximidad entre el animal y el ser humano, despierta curiosidad y plantea desafíos. Al respecto, la Bióloga Griselda Urig, coordinadora del Parque General San Martín, ubicado en la Ruta Nacional 12, en cercanías a La Picada -departamento Paraná-, explicó a FM Estación Plus Crespo: "En el caso del video de una manada en una plaza de Crespo, se observa que son Ciervos Axis, que no es nativo, sino un ciervo exótico. Es de origen asiático, que se lo trajo a la Argentina y particularmente a Entre Ríos para los cotos de caza, hace por lo menos 70 u 80 años. El aumento del avistamiento es multicausal, porque existe una incidencia de varios factores: debemos considerar la cantidad de incendios forestales que ha habido en nuestra región, sumado a los desmontes y al propio crecimiento urbano o de emprendimientos que avanzan sobre lo que antes era zona rural, de manera que al animal se le ha ido reduciendo su espacio de vida silvestre. No presenta un depredador natural en la región. Lamentablemente, sólo el humano sería, porque si pensamos en la fauna, deberíamos referirnos a mamíferos carnívoros grandes, como un Puma o un Yaguareté. Nuestros mamíferos carnívoros son el Gato Montés u otros gatos no mucho más grandes en tamaño. Los zorros son omnívoros, pero no son animales que vayan a atacar a un ciervo. No está dentro de sus posibilidades. No hay un depredador natural con presencia en nuestro territorio y que los tenga dentro de su alimentación. Y a esa condición hay que relacionarla con la buena tasa de reproducción que tienen. La proliferación ha ido en aumento progresivo, y sumado a estos factores, hacen que se evidencien más. Al ser más, pero existe menos disponibilidad de ambientes para que ellos habiten, empiezan a aparecer en espacios urbanos. Existe entonces una suma de factores que podrían estar desembocando en el desplazamiento de estos animales hacia las ciudades".

La Reserva Natural Provincial San Martín cuenta con una superficie de 594 hectáreas, sin embargo, no incluye la contención de Ciervos Axis. Urig comentó que "la Brigada de Prevención de Delitos Rurales es la que mayormente interviene cuando hay avisos de ciervos lesionados al introducirse en las zonas urbanizadas. Ellos nos consultan para ver las posibilidades de reinsertarlos en un ambiente natural y brindamos la colaboración que está a nuestro alcance. Pero nosotros no estamos autorizados para darle ingreso al Área Protegida, porque la Ley que regula el funcionamiento de las Reservas Naturales Provinciales, en su articulado prohíbe ingresar especies exóticas. Sí resguardamos el Guazuncho o Viracho, que es nuestro ciervito autóctono. Está declarado Monumento Natural, lo que implica un grado de protección bastante importante. Por eso se recomienda antes de interactuar con el animal, llamar a alguien que esté capacitado para hacerlo, porque aunque nuestra especie tiene cuernos pequeños, pero al intentar defenderse pueden lastimar. Son pequeñas cuchillas, que requieren tomar precauciones. En el caso del Ciervo Axis, mucho más importante adoptar cuidados, porque no son animales agresivos -su instinto natural es simplemente escapar-, pero tienen una cornamenta considerable y en la desesperación de querer huir, pueden defenderse o atropellar con ellas y provocar lastimaduras profundas. Siempre la recomendación es recurrir a la Policía Rural o alguna entidad que esté preparada para poder capturarlos y llevarlos hacia la zona de campo, donde se los pueda liberar y que su andar no sea un problema -ni para el animal ni para el humano-".

"Siempre andan de a muchos, en manada; al contrario del Guazuncho -que suele ser más individualista, o desplazarse en pareja, con la cría, y no más que ese núcleo-. El Ciervo Axis compite por el mismo tipo de ambiente que nuestro Ciervo nativo, y por su condición física y su numerosidad, está en ventaja. El Guazuncho es mucho más pequeñito físicamente. Un macho adulto no debe superar los 25 kilos, mientras que el Axis ronda los 70 kilos. Ya ahí tiene una gran desventaja en el tamaño y por consiguiente, en la fuerza. El Axis tiene una cornamenta ramificada muy grande y el Guazuncho unos cuernitos que no deben superar los 10 ó 15 centímetros, sin ramificar. Entonces, bajo todo punto de vista está en desventaja, pero necesitan usar los mismos tipos de ambientes. Cuando un Axis se encuentra con un Guazuncho, le resulta muy sencillo desplazarlo y termina siendo un problema muy grande. Son animales que están buscando un lugar donde poder vivir y se desplazan, llegando a las comunidades. Los efectos que provocan al encontrarse en escenarios urbanizados, es una cuestión que al día de hoy no se ha abordado con una decisión política. Sería ideal tener Centros para recibirlos, bien preparados, como para darles una cierta calidad de vida hasta que mueran por causas naturales. Tienen que ser espacios planificados, porque son animales muy ágiles, que pueden saltar alambradas realmente muy altas y se escapan, reproduciéndose fácilmente", comentó la bióloga y agregó: "Tener algún plan de control de su población es un tema que se ha venido planteando en varias ocasiones, pero no hay una respuesta clara. Además de espacios específicos, algunos plantean la cacería autorizada. Hay muchas maneras de implementar acciones; algunas pueden gustar más, otras menos, pero lo cierto es que estos ciervos tienen un comportamiento que en ciertos contextos que se pueden analizar, causan problemas".

La especialista apuntó a modo de ejemplo, que "en El Palmar de Colón, dentro del Área Protegida, tienen un programa de Cacería Autorizada, que está legislado y aprobado. Rige tanto para Ciervo axis como para Jabalí, ya que son muy dañinos. Dentro de las Reservas se intensifica su comportamiento silvestre, no hay nadie que los estorbe, y suelen tener una tasa de reproducción importante. Lo ideal sería poder instrumentar este tipo de acciones en otros puntos de la provincia, como para poder generar un control y disminuir las poblaciones. No vamos a llegar al punto cero, pero por lo menos a una disminución que permita una mejor convivencia".

Entre los consejos transmitidos a la población, Urig señaló: "Es importante tener en cuenta la posibilidad de aparición en las rutas. Cuando uno va transitando y observa la señalización de que hay fauna, se debe disminuir la velocidad, respetar las máximas, ya sea que se conozca o no la zona de desplazamiento. Es un dato no menor, porque la cartelería está puesta con una justificada razón. A veces la gente pasa muy rápido y terminan embistiendo ejemplares. Lo vemos en el Parque, que hay cartelería para reducir de 80 a 60 km/h la velocidad en el ingreso al Área Protegida y puedo asegurar que nadie pasa a esa velocidad".

Con la mirada puesta en la protección del Viracho o Guazuncho, acerca de su condición de existencia, Griselda Urig señaló: "No tenemos un estudio actualizado de la cantidad de individuos, pero en el Área Protegida los vemos y con crías. Se nota su presencia, no sólo por visualizarlos en los recorridos, sino porque se encuentra materia fecal y se nota la acción del animal en el territorio. Por fuera de las Áreas Protegidas, no tengo precisión del estado de conservación de la especie. Sí uno puede referir que el hecho de que se le haya dado la categoría de Monumento Natural, infiere que está empezando a estar 'vulnerable'. No estaría en un peligro de extinción crítico -como el Cardenal Amarillo-, pero es una alarma y está bueno prestarle atención ahora; no cuando estemos en una situación que tal vez ya no tenga solución", concluyó.