Abandonó la camioneta que manejaba y huyó: terminó preso

Una particular situación acaeció en el Puesto Caminero Brazo Largo, emplazado en Ruta Nacional 12, al sur de la provincia. Supo FM Estación Plus Crespo que en ocasión de los efectivos intentar detener la marcha de una pick up Toyota Hilux 4.2, advierten que el conductor evade el control y superando unos 500 metros la dependencia, abandona la unidad que manejaba. El sujeto se escabulle campo adentro, no logrando dar con su paradero en un primer momento.

Los uniformados se aprestaron a controlar el rodado, constatando que presentaba un Pedido de Secuestro reciente, promovido por Comisaría Primera del partido bonaerense de Moreno.

Presumiendo que su conducta estaría ligada a la medida judicial detectada, efectivos del Puesto Caminero Brazo Largo junto a personal de la Jefatura Departamental Islas, implementaron un amplio rastrillaje por la zona. Horas más tarde, lograron ubicar al ciudadano, quien por disposición judicial fue detenido y alojado en la Jefatura de esa jurisdicción.