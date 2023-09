Compre sin IVA: ¿Cuáles son las billeteras virtuales habilitadas para recibir el beneficio?

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó el lunes el programa "Compre sin IVA" para el reintegro hasta $ 18.000 en las compras de productos de la Canasta Básica Alimentaria.



El beneficio aplicable a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ANSES, monotributistas y trabajadores formales con ingresos de hasta $ 708.000, contemplará sólo el pago por medio de tarjetas de débitos y billeteras virtuales emitidas por entidades bancarias.



"El beneficio aplica a las compras que se abonen con tarjetas de débito, débito en cuenta o transferencias inmediatas a través de códigos QR, asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras", detalló el organismo recaudador en el sitio oficial.



Con su vigencia pautada hasta diciembre, el administrador Federal de la AFIP, Carlos Castagneto, anticipó que esta semana se avanzarán con acuerdos para incorporar a las billeteras virtuales propiedad de firmas no bancarias (Ualá, Plus Pagos, entre otras).



¿Cuáles son las billeteras virtuales aprobadas para operar en Argentina?



El esquema de billeteras digitales interoperables en el país contabiliza un total de 51 firmas habilitadas, íntegramente reguladas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).



Su operación permite efectuar pagos con transferencia (PCT) tomando fondos desde una cuenta (bancaria o de un proveedor no bancario) mediante la lectura de un código QR disponible en el mostrador del comercio, en una terminal, un ticket, entre otras alternativas.



¿Cuáles son las billeteras virtuales válidas para pagar con Compre sin IVA?



Las billeteras digitales habilitadas para su uso en el programa "Compre sin IVA" son aquellas que efectúan los pagos con transferencia (PCT) tomando fondos desde una cuenta bancaria (excepto Mercado Pago), entre las que se destacan:



-Mercado Pago (MERCADOLIBRE S.R.L.)



-BBVA Argentina (Banco BBVA Argentina);



-CUENTA DNI (Banco de la Provincia de Buenos Aires);



-Billetera Macro (Banco Macro S.A.);



-Banco Santander (Banco Santander Argentina S.A.);



-Banco Credicoop Cooperativo Limitado (BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO);



-BanCor (Banco de la Provincia de Córdoba S.A.);



-BNA+ (Banco de la Nación Argentina);



-Banco Galicia (Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U);



-Banco Ciudad (Banco de la Ciudad de Buenos Aires);



-Banco Patagonia S.A. (Banco Patagonia S.A.);



-INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ARGENTINA S.A.U.);



-HSBC Bank Argentina S.A. (HSBC Bank Argentina S.A.);



-Banco Santa Fe (Nuevo Banco de Santa Fe Sociedad Anónima);



-Banco Entre Ríos (Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.);



-Banco Hipotecario S.A. (Banco Hipotecario S.A.);



-Banco de San Juan (Banco de San Juan S.A.);



-Banco de Santa Cruz (Banco de Santa Cruz S.A.);



-Banco ITAU Argentina S.A. (Banco Itaú Argentina S.A.)



-Banco Supervielle;



-BICA MODO (Banco BICA S.A.);



-MÁSBanCo (Banco de Corrientes S.A.),



-Banco de La Pampa (Banco de La Pampa de Economía Mixta), publicó El Cronista.