Luciano Lell: "Las prioridades de esta gestión son incongruentes con lo que la ciudad realmente necesita"

A un mes de las elecciones Generales, quienes encabezan la Lista 501: Luciano Lell y Florencia Abasto, hicieron público su análisis sobre algunas cuestiones que conforman la plataforma de gobierno del proyecto justicialista para la Municipalidad de Crespo 2023-2027.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el candidato a intendente, Luciano Lell expresó: "Hay muchos problemas en la ciudad. Uno que es muy grave -aparte de otros-, es lo que está ocurriendo con los consorcios de asfalto. El dinero que han pagado los contribuyentes y que debería ir al pavimento de las respectivas cuadras, constituye fondos que entran a las arcas del Estado y se licúan, porque no existen partidas específicas. En términos de transparencia, no sabemos dónde va ese dinero que la gente abona para tener su cuadra asfaltada".

"Crespo tiene el 45% de la ciudad asfaltada, hay muchos consorcios que tienen retraso de ejecución y la preocupación es por el dinero que se ha depositado y no hay garantías de saber dónde está. Creemos que deben aparecer respuestas, el país está en una situación critica y lo sabemos, pero nuestros funcionarios municipales cobran montos altísimos de sueldo e incluso asesores que perciben su dinero, y resulta preocupante no saber dónde están los ingresos para el asfalto", sostuvo Lell y apuntó su propuesta: "Creemos que hay que resolver los consorcios que ya están pagos y luego volver al sistema que hubo toda la vida, donde el Estado hace la cuadra de asfalto y luego de terminada, se cobra al vecino. Tenemos el compromiso de generar una red vial dentro de la ciudad, que permita una mejor conexión, y a las arterias destruidas, las deterioradas por el tiempo, restaurarlas".

En ese aspecto, acotó que "tenemos asfalto en mechones: dos cuadras sí, una cuadra no. No hay continuidad y eso complica la conectividad y el movimiento dentro de la ciudad. En la zona de las 51 Viviendas, les llueve un poco y los gurises no pueden ir a la escuela, los propios padres no pueden llegar a su trabajo. Calles como 1º de Mayo o Florentina Gómez Miranda, son cruciales para la ciudad y no hay planificación de nada en este sentido. Nos parece que hay un cierto desconocimiento de cuestiones que ocurren en los barrios, donde hay vecinos que no se animan a ir a quejarse, o van y no los reciben y se quedan en silencio con su frustración. Es preocupante. Muchas veces esto se ha maquillado desde el gobierno actual, pero es momento de decir las cosas".

En consonancia con esa línea de pensamiento, Florencia abasto agregó: "Notamos que se vendió un relato: 'que en Crespo está todo bien', 'que la mayoría de los problemas están resueltos', y esa no es la realidad. No sólo no ocurre en la periferia -donde hay una falta importantísima de infraestructura, como veredas, cordón-cuneta, luminarias-, sino que hay graves problemas en el centro. No puede ser que hoy tengamos déficit de infraestructura y que la realidad sea gastar plata en redes sociales o en asesores de imagen de los funcionarios. Hay que solucionar los problemas básicos de la gente".

La candidata a viceintendenta ejemplificó que "el excremento de las palomas se ha tornado hace bastante un problema y parece que la solución es poner a una señora a golpear un tacho en la plaza. Hay una falta de creatividad en nuestros funcionarios. Lo importante es hacer algo, no se puede no hacer nada. Hemos tomado contacto con otras comunidades que ya han pasado por esto, y en San Luis o Mendoza, lo han resuelto usando sistemas con láser, específicos para controlar las palomas". Al respecto, Lell manifestó que "no significa que sea la única solución, es la que consideramos viable. Pero somos conscientes que contamos con el INTA y con un montón de profesionales de Crespo que están comprometidos con el medioambiente, que pueden nutrir la propuesta".

"No hay eximisión de impuestos para comercios, como para que puedan refaccionar sus veredas y frentes. Es algo que ellos mismos nos han manifestado", dijo Abasto y resumió: "Estamos lejos de ser la ciudad que tiene todo resuelto. Si Crespo es pujante, es por la idiosincrasia de su gente y no producto de una gestión exitosa".

Lell lamentó que "tampoco hay ningún plan para resolver los serios problemas de filtración de una parte del edificio municipal. Sabemos que las butacas de la sala de teatro -donde se han presentado obras emblemáticas para la ciudad, proyecciones de cine y demás-, han sido donadas a otro municipio; justamente porque el techo estaba roto y se llovía. Era un lugar cultural y de encuentro muy lindo, pero hoy está abandonado. Se van perdiendo cosas en el camino de la gestión, como el espacio de la Banda Infanto-Juvenil, hoy ya no tenemos el semillero. Desconocemos el destino actual de los instrumentos, que además se deterioran si no tienen un cuidado específico".

Luciano Lell desde su profesión de abogado, calificó de "gravísima" la situación que se ha venido desarrollando en los tribunales entrerrianos, a raíz de redestinar espacios de uso público para la finalidad de terrenos sociales para construcción. Al respecto, opinó: "Son víctimas los que cedieron un espacio verde y también los que confiaron en el municipio. Pusieron sus esperanzas en un programa público, con lo difícil que es tener una casa en estos tiempos y hoy están rehenes de una problemática. El Estado debería estar para ayudar y no para complicar a la ciudadanía. El municipio tiene terrenos que puede utilizar con este fin, pero decidió incursionar en estos y sancionar una norma que es inconstitucional. Estamos ante un hecho de enorme gravedad. El fallo fundamenta y la justicia entiende que se está atacando el medioambiente. Es una irresponsabilidad del Estado Municipal, que sigue hablando con los vecinos como que si no pasó nada o no va a pasar nada. Llamamos a la cordura de los funcionarios y asesores legales".

En relación a las distintas circunstancias que han derivado en situaciones judicializables, afirmó: "No sabemos los montos que se han pagado por juicios perdidos. Pero han sido unos cuantos y los honorarios son altos. Hemos pedido esa información, pero aún no hemos tenido la respuesta. Es preocupante pensando en las finanzas, porque se podrían invertir en otras cosas. Nos resulta un concepto raro. Las prioridades de esta gestión son incongruentes con lo que la ciudad realmente necesita".

Quien encabeza la lista de Más para Entre Ríos a nivel local, criticó la reforma efectuada sobre calle 25 de Mayo, entre Sarmiento y Belgrano, arteria que pasó a ser Semipeatonal: "La decisión que ha tomado Elsesser, ha sido una idea un tanto descabellada, porque quita espacio para el estacionamiento, es una cuadra que no estaba rota -mientras otras tantas hay para arreglar-, no sabemos qué le aporta el cambio y se hace de forma inconsulta. Nunca se le preguntó a los vecinos, a los comerciantes o al centro de salud que está a pocos metros, es un acto que raya la soberbia. No podemos decir que vamos a sacar los adoquines -a pesar de que se están empezando a romper-, porque sería otra irresponsabilidad. Pero habría que empezar a hablar con los comerciantes, para definir de qué manera revalorizar la plaza, pya que hoy por hoy es difícil que alguien quiera pasar tiempo allí".

"Crespo necesita un ordenamiento territorial serio. No se puede crecer sino y no ocurre hasta que no se toma la decisión política de llamar a los distintos actores sociales, para armar un plan concreto, pensando en mañana y de acá a 30 años. Sino los servicios no van a dar a basto", advirtió. En ese aspecto, la candidata a vice acotó: "No podemos seguir escondiendo los problemas o teniendo un relato de maquillaje. Hay que poner las cosas sobre la mesa, asumirlas y planificar qué hacer, para que todos los barrios puedan crecer y que Crespo sea la ciudad que está en el discurso, pero no en la realidad".

Analizando los porcentajes de votos no reunidos por el oficialismo y la cantidad de lista que hubo en las PASO, Lell aseveró: "Es evidente que ha llegado la hora de que haya una renovación. La continuidad no puede seguir, con funcionarios que ganan muchísima plata y no están justificando el sueldo".