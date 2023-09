Cuál fue el error del aumento docente y cuándo se saldará

El dirigente aseguró que luego de detectado el error en las liquidaciones, algo que afectó a toda la docencia, no es necesario hacer reclamos individuales sino aguardar la corrección del Gobierno.

«El error, en general, fue uno solo, más allá de errores particulares, pero el error global fue que se hizo el calculo del 10,9% de aumento respecto de los haberes de enero y debía hacerse sobre los haberes de junio. Este error en la base de cálculo es lo que nos trajo la diferencia. Cobramos dos tercios de lo que debíamos cobrar».

El análisis lo hace el dirigente uruguayense de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y especialista en salario docente Víctor Hutt. El martes 26 el Gobierno liquidó un aumento a los docentes que se había acordado en la mesa paritaria, un 10,9%, y lo hizo por planilla complementaria: pero cuando maestros y profesores fueron a retirar su dinero de los cajeros, se encontraron con una mala nueva: cobraron menos de los esperado.

El jueves 14 del actual el Gobierno selló con los sindicatos docentes el tercer acuerdo salarial del año. El primero fue el 24 de febrero, el segundo, el 6 de julio; el tercero, este jueves 14 de septiembre.

El Gobierno se comprometió a abonar de manera «inmediata y por complementaria» un adelanto que se compone de un 3,9 % de diferencia entre pauta salarial e inflación acumulada más un 7 % por encima, lo que da un total de un 10,9 % con base de cálculo de junio y también propuso dar un adelanto de un 8 % con los haberes de septiembre con la misma base de cálculo a cuenta de la inflación de dicho mes y que una vez conocida la inflación se abonará por complementaria la diferencia.

De modo que ese 18,9% se abonará en dos tramos: un 10,9% por planilla complementaria en septiembre, y un 8% restante cuando se liquiden los haberes de septiembre, en los primeros días de octubre.

Pero ese 10,9% se liquidó mal. El Gobierno admitió el error pero, de momento, no se sabe cuándo se saldará el resto.

«Vivo haciendo cálculos de salarios, comprendo la dificultad de los compañeros del área de Liquidaciones: había que empatar a la inflación anual, y la inflación anual se mide a enero. No sé que paso y por qué se cometieron esos errores. Una lástima. Lo reclamamos. Hicimos una presentación en Trabajo. Lo sufrimos, porque esperábamos más. Nos queda la tranquilidad de que el error se reconoció. Es muy complejo. No le quiero caer tan duro a los compañeros que trabajan en Ajustes y Liquidaciones. Estamos logrando acuerdos salariales que son históricos y que son muy diferentes a otros tiempos y muy complejos de calcular. Estamos usando fórmulas nuevas para poder ganarle a la inflación, pero queremos que se corrija», dijo Hutt durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

El dirigente aseguró que luego de detectado el error en las liquidaciones, algo que afectó a toda la docencia, no es necesario hacer reclamos individuales sino aguardar a que el Gobierno lo corrija. «Nos dio bronca en el momento. Esperábamos esos pesos para poder llegar a fin de mes. Desde el viernes teníamos idea de cuál podía ser el error pero teníamos que tener la seguridad. Y comenzamos inmediatamente las gestiones para que el error se corrija. Más allá de la bronca, pedimos que se corrija. Pero también gestionamos para que lo antes posible se pueda corregir ese error», apuntó.

¿De cuánto fue el error? «Para poner un ejemplo, un docente inicial, que esperaba $18 mil de adelanto, cobró $12 mil. O sea dos tercios; le falta cobrar $6 mil es decir un tercio. Con los jubilados era más difícil. La Caja tiene un sistema de liquidaciones más lento. Y la ley habilita a que se puede pagar hasta dos meses después el aumento que cobramos los activos. Venimos acostumbrados que no pasen ni 30 ni 60 días. Inmediatamente cobran los jubilados el aumento. Pero esta vez la Caja no pudo hacerlo. La Caja nos dice que lo pagaría con los haberes de septiembre», detalló Hutt.

Los docentes aguardan que el error se subsane, por planilla complementaria otra vez, luego de que concluya el pago del cronograma de septiembre. Pero no hay de momento ninguna voz oficial que lo haya aseverado. «Me gustaría escucharlo de parte del Gobierno. El gobernador (Gustavo) Bordet vino a Uruguay el martes y le entregamos un petitorio. Fuimos un grupo de compañeros. Y ahí nos dijeron, adelante de todos, que se va a pagar lo antes posible. Entiendo que será la semana siguiente al cobro del cronograma de septiembre. Pero no he escuchado un comunicado oficial del Gobierno» subrayó.

De todos modos, destacó el logro conseguido en paritaria, un aumento acumulado anual del 104% frente a una inflación que a agosto sumó el 80,1%. «Lo gramos acuerdos que nos van haciendo ganarle a la inflación -destaca-. Veníamos en un diálogo productivo y este error alteró los ánimos. Pero apostamos a seguir en la paritaria abierta. Quedan tres meses que no están garantizados, que dependen de acuerdos mensuales. Apostamos a la gestión porque nos va dando resultados que por ahora nos permiten ganarle a la inflación».