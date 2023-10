Elecciones 2023: ¿puedo votar en las generales si no lo hice en las PASO?

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) tuvieron una participación menor al 70%, que podría crecer en las generales que se desarrollarán el próximo domingo 22 de octubre.

En Argentina, votar es obligatorio para aquellos mayores de edad y hasta los 70 años y, como muchos no concurrieron a las urnas en las PASO, surge la duda sobre si esas personas podrán ejercer su voto en la segunda vuelta electoral.

¿Puedo votar en las generales de octubre si no lo hice en las PASO?

No existe una prohibición o limitación para votar en las elecciones generales habiendo estado ausente en las primeras, pero sí existe multa para quienes hayan decidido no sufragar y no puedan justificarlo ante la Justicia Nacional Electoral, además de la incorporación al Registro de Infractores al deber de votar.

Quiénes deben votar en las elecciones generales de octubre en Argentina

Los argentinos mayores de edad (hasta los 70 años) y que se encuentren dentro de una distancia de 500 kilómetros de su centro de votación, deberán asistir de forma obligatoria a votar en las elecciones generales (como también en las PASO) para no adeudar multas en el Registro de Infractores.

De no presentar la constancia que justifique su ausencia, se les aplicará una multa que a su vez constará automáticamente en el Registro de Infractores.

Cuánto hay que pagar de multa por no votar

Una vez pasado el plazo de los 60 días para presentar la justificación ante la Justicia Electoral, la multa quedará en el Registro de Infractores.

Los precios aumentan de la siguiente manera, dependiendo si existen infracciones previas sin regularizar:

Si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar: $50.

Si el elector tiene 1 infracción previa sin regularizar: $100.

Si el elector tiene 2 infracciones previas sin regularizar: $200.

Si el elector tiene 3 infracciones previas sin regularizar: $400.

Si el elector tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar: $500.

La multa por no votar puede abonarse directamente en la web del CNE con cualquier medio de pago digital, o bien de forma presencial en alguna de las sedes del Banco de la Nación Argentina (BNA) en efectivo, con Mercado Pago o con transferencia bancaria.

Quiénes están exentos a recibir multas por no votar