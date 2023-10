Conductor fue internado tras volcar en Paraná Campaña

Estación Plus Crespo

Antes del amanecer de este sábado, un automovilista volcó, movilizándose la policía alrededor de las 05:00. Supo FM Estación Plus Crespo que un hombre -de 46 años-, conducía su Ford Focus por Ruta 18, cuando estando distante a 200 metros de la rotonda con Ruta 12, perdió el control del rodado.

Su trayectoria continuó hasta la banquina, chocando con una zanja y terminando volcado.

El conductor fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital San Martín, donde fue asistido, no presentando lesiones óseas. No obstante, si bien no revestía gravedad, se le colocó suero por algunas horas, para luego otorgarle el alta médica.