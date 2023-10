Dónde voto: consultá el padrón electoral definitivo para las elecciones

El país se prepara para las elecciones presidenciales de 2023. Todos los ciudadanos argentinos a partir de los 16 años de edad tendrán el derecho de votar el domingo de 22 de octubre.



La Cámara Nacional Electoral habilitó un sitio web donde los ciudadanos pueden consultar dónde votan. La página se encuentra actualizada con la información de las mesas electorales y los establecimientos a los que tendrá que acudir la ciudadanía.



Cómo consultar el padrón electoral para las elecciones 2023

Clik en la imagen para consultar





Para consultar el padrón electoral, solo hay que ingresar el número de DNI del elector, su género, el distrito donde vota y los números y letras que aparecen en el verificador. A continuación, se obtendrán los datos necesarios para el momento del sufragio: la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y de orden.



Cabe señalar que figurar en el padrón electoral es fundamental para poder emitir el voto el 22 de octubre. Además, al momento del sufragio, también se debe presentar ante las autoridades de mesa en el establecimiento de votación un documento cívico personal para acreditar la identidad del elector.



¿Puedo votar en las elecciones generales si no voté en las PASO?



Participar de las elecciones generales es un derecho y una obligación. Si no se participó de las internas del 13 de agosto, de igual manera el elector podrá participar de las elecciones generales del 22 de octubre. Pero, para no ingresar al Registro de Infractores al Deber Votar, deberá presentar el certificado de la justificación de su ausencia en las PASO ante la Cámara Nacional Electoral.



¿Quiénes son los candidatos a presidente y a gobernador?



Son cinco los candidatos presidenciales que competirán en el llamado a las urnas.



En un giro sorpresivo, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, emergió como el aspirante a la Casa Rosada más votado al alcanzar el 29,86% de los votos válidos, posicionándose como el candidato más votado en las PASO. El economista, quien lidera un movimiento libertario, no compitió contra adversarios internos y se impuso en la mayoría de las provincias.



Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, fue el segundo dirigente más votado de la pasada elección, tras ganarle al binomio conformado por el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois y Paula Abal Medina. En total, la coalición oficialista obtuvo 27,28% de los votos válidos, quedando en el tercer lugar por detrás de LLA y Juntos por el Cambio.



La ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich logró una victoria en la interna de Juntos por el Cambio, consolidándose como la candidata presidencial definitiva para las elecciones de octubre. Tras imponerse al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el conjunto de la alianza opositora finalizó con un 28% si se suman los votos de las dos boletas.



El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, consiguió un respaldo con el 3,71% de los votos a nivel nacional, asegurando su presencia en las próximas elecciones generales con su agrupación “Hacemos por nuestro país”. Junto al candidato a vicepresidente, el ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, este espacio viene intentando “superar la grieta” entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo.



Por último, el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), encabezado por la fórmula Myriam Bregman-Nicolás Del Caño, obtuvo un 2,61% de los votos válidos, luego de superar al binomio de Gabriel Solano-Vilma Ripoll en la interna. Con estos resultados, la coalición de partidos anticapitalistas busca representar una alternativa por fuera de los partidos políticos mayoritarios.



En Entre Ríos son tres las opciones para suceder a Bordet en la Casa Gris: Adán Bahl (Más para Entre Ríos), Rogelio Frigerio (Juntos por Entre Ríos) y Sebastián Etchevehere (La Libertad Avanza).



¿Cuáles son los documentos habilitados para votar?



Los documentos válidos para votar en las elecciones generales del 22 de octubre



Existen requisitos y restricciones relacionados con la documentación válida para ejercer el derecho al voto. Los documentos aceptados para sufragar incluyen la Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI verde, DNI celeste y DNI tarjeta. Aquellos ciudadanos que extravíen su documento de identidad no podrán emitir su voto en las elecciones.



Además, se aplica una regla específica con respecto a la vigencia de los documentos habilitados. No se permite el uso de un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí los electores podrán sufragar si presentan una versión posterior al documento registrado en la nómina oficial.



Estas disposiciones apuntan a garantizar la integridad y la transparencia del proceso electoral.



¿Cuándo son los debates presidenciales 2023?



De acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional Electoral, se programaron varios debates presidenciales para que la ciudadanía pueda conocer las posturas y propuestas de los candidatos que compiten por la presidencia.



En caso de que las elecciones presidenciales requieran un balotaje, está previsto un tercer debate para el 12 de noviembre. Este debate adicional se llevará a cabo también en la Facultad de Derecho de la UBA.

