La Escuela Nº 54 "Tomás Guido" celebra sus 130 años

Octubre ha sido un mes colmado de emociones para quienes forman parte del presente de la Escuela Nº 54 "Tomás Guido" y este 27 de octubre culminan las diversas actividades proyectadas para conmemorar este significativo aniversario. De hecho, la sociedad toda podrá participar de gratos momentos previstos para este viernes.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, la directora Marina Posanzini, expresó: "Durante todo el año nos hemos estado preparando e ideando este mes de octubre, en el que celebramos el aniversario de nuestra institución. El cierre será este viernes 27, a las 10:00 en el patio de la escuela y por la noche -a partir de las 20:30- abriremos las puertas al público en general, para llevar a cabo una Peña, en la que actuarán nuestros alumnos, ex alumnos como Julio y Rubén Morales, e integrantes de talleres de IMEFAA. Estamos muy entusiasmados en lo que será este encuentro festivo, con reconocimientos y momentos muy emotivos. Es organizado por la Cooperadora, con entrada voluntaria -no excluyente de participación-, y también el Club de Madres tendrá a su cargo la cantina, con ofrecimientos de elaboraciones dulces, tortas fritas, agua caliente y bebidas".

Cada una de las divisiones ha trabajado la temática a lo largo del mes: "Tenemos cursos que realizaron un Ping-Pong con cuestionarios basados en la historia de nuestra escuela, lo cual ha sido muy interesante porque los impulsó a indagar algunos aspectos con quienes han formado parte en algún momento. Hubo una barrileteada con los padres. También los dos turnos del Jardín de Infantes Burbujitas han preparado a través de sus familias, banderines con deseos para la institución. Cada grado le ha ido dedicando tiempo a expresarse sobre la escuela o recopilar fotografías y relatos de vivencias o anécdotas. Estamos muy conformes con el producido de los alumnos y con las familias que acompañaron todas las propuestas", comentó Posanzini.

El festejo de cumpleaños la encuentra con la fachada renovada, sobre lo cual la directora indicó: "Se ha pintado todo el exterior del establecimiento. Los materiales fueron adquiridos a través de una inversión conjunta entre las tres escuelas que compartimos el uso de este edificio y agradecemos a la Municipalidad de Crespo, que nos aportó la mano de obra. Asimismo, desde Arquitectura de la Provincia, durante todas las vacaciones de julio estuvieron trabajando en el recambio de la instalación eléctrica. El que estaba ya se encontraba obsoleto, era necesario un reemplazo total, lo que demandó una inversión de 7 millones de pesos. El Estado provincial culminó esta obra y esta fecha nos encuentra con una luminosidad nueva, mayor y muy acorde al momento que estamos pasando, sobre todo a lo que se merece la 54, por ser la primera escuela pública de Crespo".

Posanzini sostuvo que "asumimos esta celebración con mucho compromiso. Tenemos una rica historia y apuntamos a seguir creciendo como comunidad educativa, continuar enseñando, pero también dejando huellas en la infancia de nuestros alumnos. En estos días hemos cosechado muchas expresiones de gratos recuerdos, de anécdotas que le van apareciendo a quienes ingresan a la institución y se le vienen a la memoria sus años transcurridos aquí. Acompañamos las trayectorias escolares, teniendo muy en cuenta el aspecto emocional de cada alumno. Rescato el aporte que ha dejado cada persona que integró el recurso humano de esta institución, tanto docentes, directivos, ordenanzas, equipos de cocina, porque todo suma a esas cualidades que hacen que quien llega a la Escuela 54, no se quiere ir".