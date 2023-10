“En lo personal voy a acompañar con mi voto a Javier Milei", manifestó De Angeli

A través de su cuenta de X, Alfredo de Angeli como senador nacional de Juntos por el cambio dio su opinión luego de la alianza pactada entre Bullrich y Milei de cara al balotaje donde el candidato de la Libertad Avanza competirá con Sergio Massa por ser el nuevo Presidente del país.

El entrerriano justificó su posición considerando que sus inicios en la política se debieron a “la soberbia y los atropellos de los Kirchner”. “Jamás podría acompañar una propuesta kirchnerista y Massa es el kirchnerismo”, sentencio,.



Lo vemos todos los días con las medidas que llevan adelante: control de precios, plan platita, excesivas cargas impositivas, extorsión, mafia y emisión desmedida.



A su vez dejo aclaró que no formará parte del bloque de senadores que formen parte de la Liberta Avanza. “Desde Juntos por el Cambio vamos a defender nuestros valores e ideas representando a quienes nos eligieron”. Y agregó. “Siempre me van a encontrar trabajando para que Juntos sea una alternativa que frene al kirchnerismo y ponga el país en marcha”.



Por ultimo, teniendo en cuenta los 40 años de democracia destacó que su postura es personal. “Es importante saber y entender que los votos son de la gente y no hay mayor libertad que poder elegir”.

APFDigital