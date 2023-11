Un adolescente falleció tras ser apuñalado por otro en Paraná

Un nuevo homicidio ocurrió en la ciudad de Paraná. En la madrugada de este jueves, falleció un adolescente de 14 años que había sido herido con un arma blanca por otro de 15 años y estaba internado en el hospital San Martín.



Sobre lo sucedido, el Comisario Norberto Ruiz Díaz, Jefe de la Comisaria Sexta, relató a Elonce que el hecho ocurrió en las últimas horas del martes en calle Pichón Sánchez, en la zona de la plazoleta en Barrio Belgrano.

Al parecer, y en el marco de una discusión por una chica, dos adolescentes tuvieron una pelea y uno hirió a otro con un cuchillo provocándole una sola herida en la zona del abdomen “que fue certera y llevó a este resultado”. El arma blanca hasta el momento no ha sido hallada.



Todos los testigos del hecho son menores de edad y hasta el momento se pudo establecer que no había una disputa previa entre víctima y victimario. “Eran conocidos, fue una cuestión personal” y ya está trabajando la fiscalía de Menores, a cargo de la Dra. Felgueres, junto con la policía.



Ruiz Díaz manifestó que el autor del hecho, de 15 años “desde el momento del hecho fue capturado por la policía. Esta demorado a disposición de la fiscal, la cual emitió medidas restrictivas para las familias ya que viven a no más de 200 metros”.



Tanto los menores como sus familias “son conocidos en el ámbito de la jurisdicción de la Comisaría Sexta”, dijo el Comisario y dio cuenta que tras lo sucedido hubo mucha tensión en el barrio, “estuvo complicado y se necesitó presencia policial para calmar la situación”.