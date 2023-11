Asumieron las nuevas autoridades de ATE y anunciaron paro para este viernes

Tras la asunción de las nuevas autoridades de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el sindicato realizó un Congreso Extraordinario en el que definió la realización de un paro de 24 horas para este viernes 10 de noviembre ante la falta de definiciones en materia salarial.



De cara a lo que viene, Muntes avizoró que “el desafío será grande ante un cambio de signo político en el Gobierno provincial, en varias intendencias y en el marco de la expectativa sobre lo que va a pasar en el balotaje del 19 de noviembre”.



A pesar de estos cambios, afirmó que “ATE no modificará su agenda y seguirá yendo a buscar a los trabajadores porque hay que entender que la única forma de lograr los objetivos como clase es organizándonos”.



Luego Muntes destacó la necesidad de poner énfasis en la situación de los empleados municipales, que es el sector más precarizado de la provincia: “Duele muchísimo ver los salarios y las condiciones de trabajo en municipios de muchos pueblos y ciudades”.



“Los desafíos son enormes y no será fácil la tarea que tenemos por delante, pero estamos convencidos de que ese es el camino, la organización y la lucha”, subrayó el secretario General de ATE Entre Ríos.



Luego de 20 años, el 10 de diciembre asumirá el Gobierno provincial una fuerza política que no es justicialista: Rogelio Frigerio, de la mano de Juntos por Entre Ríos será el conductor de los destinos de la provincia.



En este marco, esta Agencia le consultó cómo imagina el vínculo con la nueva gestión, a lo que Muntes respondió: “Es una gran incógnita. Estamos tratando de coordinar alguna reunión para saber qué es lo que piensa del Estado, cuál va a ser su accionar con respecto a los y las trabajadoras, y qué piensa en general y en particular sobre temas que para nosotros son clave, como la paritaria”.



Luego Muntes indicó que las crónicas de la reunión entre Gustavo Bordet yRogelio Frigerio para avanzar en una transición ordenada no dan cuenta de que se haya hablado de los trabajadores: “Es una mala señal que la situación de los trabajadores no haya estado presente en las primeras conversaciones”.



“Esperemos que estemos en la agenda del próximo gobierno porque si no es así estaremos en la calle”, remarcó y dijo que espera que haya una convocatoria para “empezar a desandar un camino de diálogo, al que no hay que tenerle miedo porque estamos en democracia”.



Pero realizó una advertencia: “Queremos ser claros, si hay despidos, recortes y quita de derechos, ATE y el resto de las organizaciones gremiales estaremos luchando en la calle”.



Caja de Jubilaciones



Oscar Muntes también hizo referencia a la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, organismo deficitario sobre el cual el gobernador Gustavo Bordet y otros dirigentes manifestaron en recurrentes oportunidades la necesidad de abrir el debate.



Al respecto, sostuvo: “El presidente de la Caja, Edgardo Scarione, dijo que ningún candidato lo fue a ver para preguntarle en qué situación está el organismo, lo cual es un síntoma”.



“Si no fueron a hablar con él es porque ya tienen definiciones, pero nosotros también tenemos definiciones y ya las hicimos públicas desde la Multisectorial: no vamos a permitir la armonización, ni que se toque el 82%”.



• “No podemos ser neutrales: la patrias está en peligro”



Tras ratificar que ATE no modificará su agenda, “gane quien gane”, Oscar Muntes aseveró: “No podemos ser neutrales porque la patria está en peligro”.



“Si no gobierno Massa, el país estará en peligro y en una situación muy difícil”, advirtió y adelantó que el 15 de noviembre se llevará a cabo una jornada de concientización a nivel nacional: “Saldremos a la calle a explicar por qué el 19 hay que votar a Sergio Massa”.



Luego el dirigente sindical expresó su preocupación porque “Milei dice lo que va a hacer e incluso así mucha gente lo va a votar” e instó a “hacer una autocrítica porque evidentemente la dirigencia hizo muchas cosas mal como para que habilitar el crecimiento de Milei”.



La lista



Secretaría General: Oscar Muntes



Secretaría Adjunta: Mariana Miño



Secretaría Gremial: Francisco Olier



Secretaría de Finanzas: Pablo Ramos



Secretaría de Formación: Pedro Zuchuat



Secretaría de Acción Política: María Veloso



Secretaría de Organización: Víctor Sartori



Secretaría de Interior: Esteban Olarán



Secretaría de Salud y Seguridad Laboral: Adriana Gómez



Secretaría de Comunicación: Viviana Turello



Secretaría de Género y Diversidad: Gisela Torres



Secretaría de Acción Social, Turismo y Cultura: Viviana Rivero



Secretaría de Convenios Colectivos de Trabajo: Julio Luján



Secretaría de Derechos Humanos: Matías Passi.

APFDigital