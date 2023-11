Se incrementó en Entre Ríos el robo de cuentas de Whatsapp

A lo largo de las últimas semanas en Entre Ríos creció el aviso a través de las redes sociales de usuarios cuyos perfiles de Whatsapp fueron robados con el fin de estafar a terceros y, ante este tipo de situaciones, existe un desconocimiento de las víctimas sobre cómo proceder luego del ilícito. Por este motivo UNO dialogó con Eliana Galarza, jefa del área de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, quien destacó que, en los últimos seis meses, el volumen de denuncias por robo de cuentas de Whatsapp incrementó a un nivel “alarmante”

“A las personas les roban sus cuentas a partir de un ardid, puede ser diciéndoles que son de Enersa y que hay un corte programado, o que llaman desde Mercado Libre para avisar que se hizo una compra a nombre del usuario, pero dan con un tema con el que la gente está involucrada. La gente sigue unos pasos y envía los seis dígitos a la persona que los contacta por WhatsApp y los despojan de la cuenta. A partir de allí el perfil, dependiendo de su configuración, la persona que roba la cuenta se hace de toda la información que la víctima tiene en la aplicación. Una vez hecho esto el delincuente empieza a contactar a la agenda de la víctima con el contenido que se hizo de este perfil” indicó la funcionaria y agregó: “No es que conoce en profundidad a la persona, es la información que surge de lo robado”.

Cómo proceder ante el robo de la cuenta de Whatsapp

Es común, ante este tipo de situaciones, que las víctimas de estos delitos no tengan conocimiento de los pasos a seguir para recuperar la cuenta y denunciar este ilícito. Ante esta situación, la funcionaria policial detalló: “Lo primero que debemos tener presente ante el robo de la cuenta de Whatsapp es que nuestra línea telefónica no se ve afectada, es decir, podemos llamar a través de la compañía prestadora y podemos enviar mensajes de texto. Por lo tanto, es un error dar de baja la línea”.

Por su parte, para la recuperación del perfil robado, explicó: “La única manera para solucionar esto es reportando el robo al correo electrónico del soporte técnico de Whatsapp que es [email protected] y siempre es recomendable escribir desde el mail con el que tenemos activado el perfil de la aplicación”. En esta línea, Galarza remarcó la necesidad de acreditar la titularidad de la línea al soporte de la red social pero, en el caso de las líneas prepagas, “se debe hacer la misma metodología de reporte del robo de la cuenta, pero hay que tener presente que al no ser titular de la cuenta, no será recuperada. Por lo tanto, al no tener una línea titularizada, se debe reportar el robo pero adquirir una nueva línea”.

Por otro lado, sugirió a los usuarios tener presente que “una vez enviado el correo electrónico con el reporte de robo de la cuenta de Whatsapp, el soporte técnico de la empresa demorará aproximadamente 24 horas en bloquear la cuenta robada y dejará de operar. Por su parte, para recuperar la cuenta de Whatsapp, se recibirá un mail a la misma cuenta de correo electrónico donde se hizo el reporte -pero esto se recibirá entre siete y 14 días después- para recuperar la cuenta de la aplicación en los casos de usuarios titularizados”.

Galarza remarcó a UNO que, previo a radicar la denuncia en una comisaría, es fundamental que la víctima difunda a través de diversos medios de comunicación, familiares y personas cercanas, que el perfil de Whatsapp fue robado y que no se debe enviar ningún tipo de transferencia a ese usuario. “ Hay que dar a conocer el robo de la cuenta para evitar que la agenda caiga en este delito”, subrayó.

“La persona a la que le roban la cuenta de Whatsapp no sufre un perjuicio económico, pero quienes pueden sufrir este delito son las personas en nuestra agenda donde el delincuente pedirá documentos o dinero. Buscarán cualquier artilugio para recibir una transferencia donde los terceros pensarán que lo envían a la víctima”, destacó la funcionaria, “pedimos a la gente que se acerque a su comisaría más cercana para denunciar el robo de la cuenta para cubrir y justificarse en caso de que hayan otros damnificados. Por este motivo, al radicar la denuncia, no responde por la persona que opera a su nombre”.

Finalmente Galarza recordó a los usuarios: “Bajo ninguna circunstancia se debe entregar a los llamantes un número generado por la línea de Whatsapp porque estos números son códigos para hacerse de nuestra cuenta”. Asimismo sugirió que se active la verificación en dos pasos de Whatsapp para imposibilitar cualquier robo de la cuenta.

Para el robo de la cuenta de Whatsapp:

1- Desde el correo electrónico donde está registrado el celular se debe enviar un mail a la dirección [email protected] y en el asunto escribir “CUENTA CLONADA/ROBADA”.

2- En el cuerpo del mail se debe indicar: apellido, nombre completo y número de DNI. Además se debe informar: “Tras un ardid, me hackearon la línea N° **** (indicando la característica local y el número de línea sin 0 ni 15. Por ejemplo: +5493435123456) la cual necesito reestablecer”.

3- Adjuntar en el correo electrónico una imagen de la factura de la línea a fin de acreditar la identidad (se recomienda la del pago de la línea telefónica).

4- Una vez que el soporte de Whatsapp haya respondido que la cuenta está segura se debe instalar la aplicación, solicitar la verificación de la cuenta a través de SMS, iniciar sesión con el número de teléfono y confirmar el código de seis dígitos que se recibirá por mensaje de texto. De esta manera, cualquier persona que utilice la cuenta será desconectado automáticamente.

5- En el caso de que el propietario de la línea no haya configurado la verificación en dos pasos pero sí lo haya hecho el delincuente, es necesario aguardar siete días para acceder nuevamente a la cuenta sin el código de verificación en dos pasos.

Cómo activar la verificación en dos pasos en Whatsapp

1- Una vez en la aplicación ir a la pestaña AJUSTES o CONFIGURACIÓN.

2- Hacer click en la opción “CUENTA”, luego “VERIFICACIÓN EN DOS PASOS” y “ACTIVAR”.

3- Ingresar un pin de seis dígitos y confirmarlo.

4- Proporcionar un correo electrónico al que se tenga acceso.