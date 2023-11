El Hogar Nuevo Amanecer será benefactor en un gran evento solidario de Paraná

El Hogar Nuevo Amanecer de Crespo integra la nómina de las 10 instituciones que se verán beneficiadas por la gran colecta de "Once por Todos". Desde la comisión sostenedora, así lo indicó a FM Estación Plus Crespo, Georgina Fontana: "Gracias a Lautaro Marche que hizo de nexo y propulsor de esta posibilidad, fuimos convocados para ser institución benefactora en el evento masivo Once por Todos, que se desarrollará el 8 de diciembre, en la Sala Mayo de Paraná, organizado por Canal Once".

"Estaremos trabajando allí, en una jornada que se realiza de 8:00 a 22:00, con shows musicales y diferentes atractivos para la gente, en el marco de una gran colecta de alimentos no perecederos, productos de limpieza, pañales, elementos de higiene personal, útiles escolares, además de una alcancía solidaria, habilitada a través una trasferencia", señaló.

Asimismo, con la mirada puesta en las fiestas de este año, Fontana adelantó: "También ya estamos organizando la 4ª edición de Manos a la Olla, esta iniciativa de Lautaro Marche que nos acompaña cada 23 de diciembre, con una interesante propuesta solidaria previo a la Navidad".