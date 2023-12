Habilitaron un nuevo tramo de la autovía ruta nacional 18

El mandatario provincial visitó este jueves la ciudad de Villaguay. Junto con la intendenta Claudia Monjo y el senador Adrián Fuertes inauguró un edificio escolar y dejó habilitado el tramo III de la autovía ruta nacional 18 – Empalme ruta provincial 20 - Arroyo Sandoval. También destacó la construcción del nuevo edificio del Hospital Santa Rosa.



“Por eso uno ve con preocupación cuando dicen que no va haber más obra pública, que es cosa de privados. Yo creo que la obra pública es una cosa de Estado”, expresó Bordet y resaltó que “en estos últimos cuatro años empezamos y terminamos 400 obras, y hay otras 230 que están en ejecución”.



Acompañados por el jefe del distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, Daniel Koch, también recorrieron 40 viviendas del Sindicato de Empleados de Comercio, que "están casi terminadas, tienen 95 por ciento de construcción”, resaltó Bordet. Explicó que “por cada vivienda hay un trabajador y medio. Lo que significa que en este barrio trabajaron 60 personas. Vaya si es importante”, y añadió que “son empresas de la zona las que trabajan”.



Avances en la ruta 18



Respecto de la habilitación del tramo III de la autovía ruta nacional 18 – Empalme ruta provincial 20 - Arroyo Sandoval, Bordet puso de relieve que "es un tramo importante porque conecta desde la ruta 14 hasta la ciudad de Villaguay. Son 100 kilómetros, en los que se va a poder transitar de manera muy segura. Esto le va a facilitar la vida a muchos vecinos que transitan entre las ciudades de Villaguay, San Salvador, Jubileo, conectando con la ruta 14".



Destacó que por otro lado, "está próximo a inaugurarse dentro de muy poco el otro tramo que va hasta Las Tunas, con lo cual llegaría hasta el kilómetro 75 de la ruta 18, que falta solamente demarcar y colocar la cartelera. Está prácticamente terminado. Además tiene un muy buen grado de avance el último tramo que es llegando hasta Paraná, muy pronto se podrá estar conectado íntegramente de costa a costa".



De la actividad participaron también el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; el presidente de IAPV, Marcelo Bisogni; el secretario General de Consejo General de Educación, Pablo Vittor; y la intendenta de Villa Clara, Silvina Dome, entre otros.



El gobernador precisó que el edificio de la escuela que se inauguró abrirá sus puertas el próximo año, "esta escuela es complementaria a la primaria Podestá que está atrás. Además tiene la Unidad Educativa de Nivel Inicial, y esta es la escuela secundaria. Con lo cual, para todo este barrio de Judas Tadeo le vendrá muy bien poder tener integrado los tres niveles educativos: inicial, primaria y secundaria".



Obra pública, política de estado



Bordet detalló que en Entre Ríos "en estos últimos cuatro años empezamos y terminamos 400 obras y hay 230 obras que están en ejecución y que presupuestariamente están para continuarse. Si tomamos el hospital de Villaguay, la obra ya está adjudicada y vamos a estar pagando el anticipo con lo cual estaría comenzando la obra".



“Hay políticas públicas porque las obras no son de ninguna gestión, las obras son de la gente. Las empieza una gestión, tiene que continuarla la que viene, y así sucesivamente. Cuando yo asumí como gobernador inauguramos la escuela 10, yo hacía poquito que estaba. La había hecho la gestión anterior. Ahora me tocó inaugurar esta escuela que la empezamos y la terminamos. Pero hay otras escuelas que las empezó mi gestión y las tendrá que inaugurar la gestión que viene", indicó Bordet.



En esa línea, resaltó que "lo importante es que la obra pública continúe, porque mejora la calidad de vida de los vecinos y genera empleo. Son muchos trabajadores de la construcción que viven del trabajo que da la obra pública".



En referencia a las 40 viviendas del Sindicato de Empleados de Comercio, precisó que "están casi terminadas. Tienen 95 por ciento de construcción”.



En la oportunidad, el gobernador le entregó a la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, la ley por la cual el Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos cede en forma definitiva y gratuita al Municipio de Villaguay el dominio de los inmuebles del Parque Industrial de Villaguay.



Logros obtenidos



Por su parte, el senador provincial e intendente electo de Villaguay, Adrián Fuertes, se refirió a la propiedad del terreno en el que se ubica el parque industrial de la ciudad y explicó que “hemos incorporado al patrimonio público de los villaguayenses un parque industrial que, si Dios quiere, mediante políticas tributarias vamos a tratar de traer nuevas industrias para que nuestra gente tenga salidas laborales”.



En ese marco, agradeció al gobernador Bordet, “que nunca nos cerró la puerta, siempre nos asistió”, y añadió: “agradecerle a su equipo, en la persona de Marcelo Richard, que nos han dado todas las obras que han podido con un enorme esfuerzo”.



“Estamos cerrando un ciclo con una inversión pública que no tiene antecedentes y dejando la vara muy alta para quienes han venido y han tenido la honra que los ciudadanos los voten. También queremos seguir inaugurando escuelas, viviendas y que la gente pueda comparar gestiones a los efectos de seguir decidiendo bien para que la Argentina siga creciendo", expresó al tiempo que reiteró su agradecimiento por “compartir mi vida con un gobernador como Gustavo Bordet, que tiene muchísimo que hacer por los entrerrianos y por nuestra patria”, concluyó el senador Adrián Fuertes.



Obras que transforman



Por su parte la intendenta de Villa Clara, Silvina Dome, subrayó que "hemos trabajado estos ocho años muy bien con Gustavo Bordet y con todo el equipo. Esta escuela es muestra de eso", remarcó.



También recordó que, la obra de la terminal de ómnibus, que fue inaugurada el 26 se septiembre, “para nosotros es una obra muy importante que le cambia la cara a la ciudad de villaguay”.



En ese marco, se mostró “contenta porque fue un esfuerzo muy grande de todos los villaguayenses que logramos que el gobernador en un momento mire esta obra y nos acompañe con fondos provinciales a través de Cafesg y, después logrando este financiamiento con Nación que nos permitió terminarla”.



Por último, Dome dijo estar “contenta con todas las obras, con todo lo que pudimos hacer. Y es nuestro deseo, también, que a partir de este próximo 10 de diciembre las obras continúen, y que no tengo dudas que Adrián Fuertes, va hacer muchísimo, pero también depende del acompañamiento que tenga de provincia y de Nación”.



Nuevo edificio escuela secundaria a crear



El edificio cuenta con seis aulas, centro de recursos multimediales, grupos sanitarios alumnos, área de gobierno, SUM Comedor con cocina y sanitarios.



Demandó una inversión de 395.223.704 y los trabajos estuvieron a cargo de la empresa VERCO.