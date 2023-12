Buscan dar con el propietario de una Notebook

Estación Plus Crespo

En horas de la noche del viernes, personal de la División Investigaciones trasladó a un ciudadano hasta la Jefatura Departamental Nogoyá, a fin de que pueda ser correctamente identificado. Supo FM Estación Plus Crespo que no presentaba Documento Nacional de Identidad y al ser interceptado, llevando consigo una computadora portátil, color gris, de la cual no tiene documentación alguna que acredite ser de su propiedad.

El sujeto vaciló en sus argumentos, al momento de ser consultado en Contín y Belgrano, por donde se desplazaba. El dispositivo fue secuestrado y se prosiguen con las diligencias de estilo.