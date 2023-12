¡Mariano Werner es tricampeón de Turismo Carretera!

Mariano Werner (Ford) se consagró campeón de Turismo Carretera por 3ª vez luego de culminar 4º en la Final del Premio Coronación que se disputó en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”, donde también se había coronado en 2020 y 2021. Así, el entrerriano pasó a integrar la selecta lista de 10 pilotos que conquistaron al menos 3 títulos en la historia del TC.

Germán Todino (Dodge) ganó la carrera en San Juan, que albergó por 4ª año consecutivo la última fecha del TC. El piloto del Maquin Parts Racing alcanzó su 4ª victoria de la temporada 2023 y la 6ª en la categoría. Julián Santero (Ford), que se llevó el subcampeonato, y Agustín Canapino (Chevrolet) completaron el podio en el trazado cuyano.

El piloto del Fadel Memo Corse Racing largó 2º y no opuso mayor resistencia en la largada, cuando Santero se tiró a pasarlo. Tampoco cuando hicieron lo propio Todino (3ª vuelta), Canapino (16ª) y José Manuel Urcera (Torino), en la 17ª. Ante el retraso de “Manu”, a 2 giros del final, recuperó la 4ª posición en la que cruzó la meta y desató el gran festejo de los hinchas de Ford.

“Gracias a toda esta hinchada increíble, al mejor equipo, a todos los mecánicos y a Rody Agut y a mi hermano, que me ayudó desde el cielo y a los hijos de Rody, a Dios, a la Virgen. Somos campeones porque siempre trabajamos para esto. Cuesta mucho mantenerse y lo vengo haciendo entre los 3 mejores desde 2019”, expresó el tricampeón en Campeones Radio y AM590 Continental.

Werner es el responsable del 45º campeonato de Ford en el TC. El anterior tricampeón con el “Óvalo” había sido Juan María Traverso (1977, 1978 y 1999), aunque no había un piloto de la marca que consiguiera 3 títulos en un período de 4 años, como lo hizo el entrerriano, desde que Héctor “Pirín” Gradassi se adueñara de las coronas de 1974,1975 y 1976.

Además, el entrerriano es el primer piloto que consigue en una misma temporada los campeonatos de TC y TC Pick Up. Y se suma así al selecto club de monarcas de dos categorías nacionales de primer nivel en el mismo año, algo que también lograron Agustín Canapino (3 veces), Juan María Traverso (2), Guillermo Ortelli (1), Ernesto Bessone (1), José María López (1), Matías Rossi (1) y, también en este 2023, Leonel Pernía (1).

Emocionado por un nuevo campeonato, el entrerriano confesó que “sería el momento ideal para retirarse porque no sé si puedo lograr más que esto: ganar los dos campeonatos más difíciles de la Argentina no es nada fácil, pero voy a seguir porque es lo que amo, es mi trabajo y lo que sé hacer. Voy a seguir defendiendo la bandera de Ford”, aclaró quien reveló que creyó que tenía una goma pinchada en la Final. “Venía con algún inconveniente, porque se me movía la parte trasera”, indicó.

Todino, que largó 3º, superó a un Werner que no opuso resistencia en la 3ª vuelta y luego mantuvo una gran lucha con Santero por la punta. El mendocino resistió con un manejo impecable hasta el 21º giro (1 vuelta después de que el auto de seguridad liberó la pista), cuando El “Gaucho” de Rivera lo doblegó para saltar a la punta. Así, se convirtió en el primer piloto que repite triunfo en El Villicum (había ganado en 2021 con Torino) y le dio a Dodge su 5º triunfo del año.

“Tenía un cañón y di todo, hice todo lo que tenía que hacer y por eso me voy feliz a casa. Me cansé un poco y después volví con todo, el auto de seguridad me permitió enfriar y eso le vino bien al auto. Julián (Santero) me respetó bien. Fuimos los más ganadores del año, eso quiere decir que hicimos las cosas bien, lástima el abandono en San Luis y que no anduvimos bien en Rafaela”, contó Todino en Campeones Radio y AM590 Continental.

Santero llegó 2º, a 1s337 de Todino, y terminó el año como el piloto con más podios de la temporada (6 de los 13 que tiene en el Turismo Carretera) en su primer campeonato junto al LCA Racing, equipo con el que el año próximo desembarcará en el TC Pick Up. Por su parte, Canapino cerró su breve regreso al TC con su segundo “top 3” en estas 6 carreras y el 55º en la categoría, ya que también había sido 3º en Rafaela.

Mariano Werner (Ford) sumó 226 puntos en la Copa de Oro y superó por 34,5 a Germán Todino (Dodge). En el campeonato general, también fue el que más unidades sumó, ya que aventajó por 28,5 a Julián Santero (Ford). El “Gaucho” de Rivera completó el podio anual, que estuvo conformado por los únicos 3 pilotos que repitieron victoria en la temporada.

TC – FINAL – EL VILLICUM – 25 VUELTAS

POS. PILOTO MARCA TPO./DIF. 1º TODINO GERMÁN DODGE 46;19.550 2º SANTERO JULIÁN FORD 1.337 3º CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 2.007 4º WERNER MARIANO FORD 12.287 5º LAMBIRIS MAURICIO FORD 12.842 6º AGRELO MARCELO DODGE 13.097 7º EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 13.426 8º CASTELLANO JONATAN DODGE 13.784 9º JAKOS ANDRÉS TOYOTA 14.146 10º LANDA MARCOS TORINO 14.369 11º ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 15.704 12º MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 16.662 13º FRITZLER OTTO FORD 17.255 14º LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 17.541 15º URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 18.729 16º CIANTINI DIEGO CHEVROLET 18.886 17º CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 19.177 18º TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 19.510 19º VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 19.821 20º ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 20.381 21º CRAPARO ELIO DODGE 20.627 22º CARINELLI AUGUSTO DODGE 21.039 23º PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 21.405 24º RISATTI RICARDO CHEVROLET 22.058 25º BONELLI NICOLÁS FORD 22.488 26º KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 24.714 27º ROSSI MATÍAS TOYOTA 26.079 28º DE CARLO DIEGO CHEVROLET 26.950 29º LONDERO AYRTON TORINO 27.396 30º QUIJADA MARCOS DODGE 28.872 31º SPATARO EMILIANO FORD 1 VTA 32º GARBELINO JUAN DODGE 1 VTA 33º TROSSET NICOLÁS FORD 2 VTAS 34º MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 9 VTAS 35º COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 12 VTAS 36º FERRANTE GASTÓN DODGE 13 VTAS 37º BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 14 VTAS 38º AGUIRRE VALENTÍN DODGE 16 VTAS 39º DELLA MOTTA FACUNDO FORD 17 VTAS 40º CANDELA KEVIN TORINO 17 VTAS 41º RUGGIERO ALAN FORD 17 VTAS 42º DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 20 VTAS

PROMEDIO: 137,936 km/h. RECORD DE VUELTA: Benvenuti en la vta. 2 en 1:43.187 a 148,623 km/h. NO LARGÓ: Norberto Fontana (Torino).