La sexy modelo que tiene más de 200 mil seguidores y no existe: fue hecha por inteligencia artificial

En la era digital, la fusión de la inteligencia artificial y la creatividad humana llevó a la creación de contenidos que desafían las barreras entre lo real y lo ficticio. Ya conocíamos el potencial de estos sistemas para generar texto e imágenes, pero ahora también son capaces de desarrollar la figura de personas de carne y hueso.

Tal es el caso de Aitana López, que podría pasar desapercibida en Instagram como una de las miles de influencer que trabajan en la plataforma, sin embargo se trata de una AInfluencer, es decir una modelo 100% diseñada por inteligencia artificial.

Aitana, que cuenta con más de 200 mil seguidores en la red, no solo tiene apariencia real, sino que además tiene su propia personalidad: es de Barcelona , y se define como amante del gaming y del fitness .

Aunque su existencia desafía cuestiones éticas, no se puede negar su impacto en la industria de la moda y el entretenimiento digital.

Only fans y 4000 euros por mes: el nuevo negocio de la inteligencia artificial

Esta creación digital femenina es desarrollada por una agencia española de modelos virtuales llamada The Clueless, cuyos pensadores son Rubén Cruz y Diana Núñez. Según ellos, Aitana genera alrededor de 4000 euros por mes por sus colaboraciones con marcas y promociones de eventos.

Por si no fuera suficiente, cuenta con su perfil de Fanvue, una red similar a OnlyFans, donde se promociona contenido exclusivo para mayores de 18 años y que necesita una suscripción de 10 dólares por mes. Si bien la mayoría de sus fans tiene conocimiento de que no es una persona real, no dejan de interactuar con ella y declararle sus intenciones.