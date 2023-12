Plan Ajuste: Ya hay despidos en la educación privada de Entre Ríos

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), rechazó el DNU. En Paraná ya se han producido despidos, por cuanto los docentes privados no tienen estabilidad laboral como sí lo tienen maestros y profesores que se desempeñan en escuelas del Estado.

El sindicato de los docentes privados fijó posición sobre los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70 que el miércoles dictó el presidente Javier Milei, conformado por más de 300 artículos que echan por tierra con varios derechos sociales, laborales y estructuras económicas en el país.

Para el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), el DNU “resulta manifiestamente inconstitucional dado que el Presidente de la Nación se arroga facultades legislativas, derogando más de 300 leyes, sin existir razones objetivas que justifiquen la necesidad y urgencia. De esta manera se destruye el andamiaje jurídico y social, pilares del acuerdo democrático en el que se funda la Patria”.

En opinión, el decretazo de Milei “modifica las normas del derecho del trabajo, tanto individuales como colectivas, destruyendo el principio protectorio -en favor del trabajador/a- : reducción de la indemnización y pago en cuotas; extensión a 8 meses el período de prueba; extensión hasta 12 horas de la jornada de trabajo; reducción de la licencia por maternidad; restricciones en el ejercicio del derecho de huelga y declaración de la educación como un servicio esencial”.

Alejandra Frank, secretaria general de la seccional Entre Ríos de Sadop, adelanta que el ajuste que aplicó Milei no bien asumió en la Presidencia tiene sus primeras consecuencias: la devaluación derivó en el aumento de precios de modo descomunal, también en las cuotas de la educación privada.

Hay colegios privados que ya cobran cuotas de $200 mil, y como los costos, de los servicios, del mantenimiento de edificios y del costo laboral aumenta, trasladan esos mayores costos a las familias. Y los padres, dice la dirigente gremial, trasladan su enojo al Sadop por el aumento de cuotas. Aunque dice que la plantilla docente es el eslabón más débil.

En Paraná ya se han producido despidos por cuanto los docentes privados no tienen estabilidad laboral como sí lo tienen maestros y profesores que se desempeñan en escuelas del Estado. «Una vez mas se ven perjudicados los trabajadores -dijo, durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7-. El derecho a huelga está previsto en la Constitución y es una forma de expresarnos que tenemos los trabajadores para llevar adelante nuestros reclamos. Esto es un avasallamiento a nuestro derechos. Se está atacando un derecho esencial que tenemos los trabajadores».

La dirigente expresó su «preocupación» por cuanto el ajuste tiene ya impacto entre los docentes privados. «Los compañeros se acercan al sindicato a consultar. Estamos viendo cómo se aplica, cómo podemos revertir esta decisión. Nos preocupa la situación en los colegios privados derivado del aumento de cuotas, que eso derive en el hecho de que las familias retiren a sus hijos y los inscriban en escuelas privadas, y que nuestros compañeros pierdan su fuente laboral».

«Hemos recibido reclamos de compañeros que han sido despedidos. Se trata de compañeros docentes a quienes que les dijeron que terminaron sus contratos. Les han dicho que van a analizar si los toman en febrero o marzo. Lamentablemente, el docente privado no tiene estabilidad y muchos ni siquiera firman contratos con su empleador. Además, por lo general las condiciones no son claras. Por otra parte, ese empleador, que tiene esa escuela, debe sostener esa escuela y pagar servicios, por lo tanto debe incrementar la cuota. En ese escenario, los padres se muestran disconformes con el aumento de la cuota. Y nosotros no tenemos nada que ver con esa situación».

Frank asevera que «el panorama lo vemos muy complejo». Respecto del costo de la educación privada, sostiene que muchas familias «nos preguntan si es legal que el empleador ponga esa cuota. Hay colegios que están pasando los $200 mil de cuota. Hay una resolución del Consejo de Educación que regula el monto de las cuotas de acuerdo a la cantidad de cargos subsidiados por el Estado que tenga esa escuela. Hay colegios que tienen muy pocos cargos subsidiados, y esos son los que más aumentan la cuota».

La dirigente sindical sostiene que el ajuste y la devaluación «repercute entre los docentes, por la falta de estabilidad. En estos días hemos tenido muchas consultas de parte de docentes a quienes no le garantizan que tendrá trabajo el año que viene. Estamos tratando de contener, pero nos desborda la situación porque hay mucha angustia».

Encima, los colegios privados suelen contratar a término, de marzo a diciembre. «Es una práctica usual», admite Frank. «Después, si les gusta el perfil del docente, los vuelven a contratar o si no, los dejan sin trabajo. Lamentablemente, mucho docente recién recibido acepta condiciones de mucha precarización», sostiene.