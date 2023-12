Nación no envía las tarjetas plásticas para la emisión de la Licencia de Conducir en formato físico

Estación Plus Crespo

El Centro Emisor de Licencias Únicas de Conducir de Crespo presenta un cúmulo de credenciales pendientes de entrega, debido a que no está recibiendo los kits de insumos básicos y necesarios para la prestación. El responsable del Área de Prevención y Seguridad Urbana, Luciano Ríos, indicó a FM Estación Plus Crespo que "hace más de 40 días se elevó el pedido a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuando aún teníamos cierto cupo de tarjetas plásticas disponibles, pero ya se han agotado y no se produjo la reposición. Lamentablemente, hace aproximadamente una semana que estamos atravesando esta situación, a la espera de que lleguen los insumos para poder imprimir las Licencias". Cabe recordar, que se trata de un documento público, con exigentes medidas de seguridad que hacen a su legalidad.

"Continuamos atendiendo con normalidad a los conductores, ya sea para obtención o renovación. La persona hace todo el trámite, teórico-práctico, la revisación médica e impacta la realización en el sistema digital. No se lleva el formato tarjeta, justamente porque el plástico es lo que está faltando", precisó el funcionario municipal y agregó: "Ante la falta de soporte físico, se les está entregando un certificado, que se imprime cuando se hace el trámite y a su vez, una constancia del municipio, para que tengan manera de acreditar que está cumplimentado y que la no portación es por causas ajenas al municipio y el conductor".

Se hizo saber que quienes transiten por otras jurisdicciones y ante eventuales controles, "no deberían tener problemas, ya que la misma Agencia Nacional ha sugerido esta modalidad e incluso se refuerza con un comprobante emitido por la Municipalidad".

En cuanto a la demora, Ríos sostuvo: "Desde el Área hemos agotado todas las instancias, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta de fecha cierta, sino que son plazos que se van prorrogando. Por eso no queremos generar falsas expectativas en los conductores, no sería responsable afirmar cuándo se normalizará la situación. Sí llevar tranquilidad de que mantenemos activas las gestiones para que con la mayor prontitud posible se nos envíe el material".

El inconveniente también se replica en otros Centros Emisores de Entre Ríos. El titular de la cartera municipal, apuntó que "ciudades vecinas e incluso la capital provincial, están en similares condiciones; a algunas les quedan más, pero se están agotando y la reposición no llega. En nuestro caso, Crespo emite entre 400 y 500 Licencias por mes, por lo que ese intenso movimiento ha hecho que el inconveniente ya repercuta".

Finalmente, Luciano Ríos recordó que "a quienes se les adeuda la entrega de la Licencia física, se les ha tomado un teléfono de contacto y ni bien llegue el material, se imprimirán -que es una gestión bastante rápida-, y se les dará aviso, para que los pasen a retirar", concluyó.