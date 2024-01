Frigerio aseguró: “No hay plata, no hay solo centavo en las cuentas públicas”

“Hay muchas incógnitas respecto a los recursos que vamos a tener para afrontar el próximo pago de sueldos a principios de febrero”, sostuvo el gobernador entrerriano, quien puso el foco en la situación financiera con que recibió la provincia: “No hay plata, no hay un solo centavo en las cuentas públicas”

El gobernador Rogelio Frigerio se refirió a las próximas negociaciones salariales con los gremios que nuclean a estatales y docentes.

En este marco, afirmó: “Después de hacer un enorme esfuerzo para pagar en tiempo y forma los salarios de diciembre, vamos a tener que reunirnos muchas veces a lo largo de este mes para ver cómo hacemos para lograr que el salario de los trabajadores no pierda poder de compra en un contexto muy difícil”.

No obstante, puso de relieve la incertidumbre económica por la que atraviesa la provincia: “Es todo muy difícil de anticipar, no sé cómo va a venir la recaudación ni no sabemos si vamos a recuperar los recursos que se perdieron por decisiones de política tributaria a nivel nacional”. “Hay muchas incógnitas respecto a los recursos que vamos a tener para afrontar el próximo pago de sueldos a principios de febrero”, avizoró.

En este contexto, aseguró: “No hay plata, no hay un solo centavo en las cuentas públicas, pero vamos a ordenar el Estado en estos cuatro años para mejorar la gestión y la productividad de cada peso”.

APFDigital