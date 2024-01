El presidente del París Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi, explicó por qué no homenajearon a Lionel Messi tras el Mundial Qatar 2022, al mismo tiempo que expresó su descontento por las críticas del capitán argentino después de su traslado al Inter Miami.

Al-Khelaifi elogió a Messi como "el mejor jugador de la historia" y reconoció la dificultad que enfrentó al realizar la transición desde el Barcelona al PSG en una entrevista exclusiva con el podcast Rothen s’enflamme del ex futbolista Jerome Rothen.

Sin embargo, no ocultó su molestia ante las críticas de Messi hacia el PSG después de su partida. "No acepto que hablen mal del Paris Saint-Germain. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después", afirmó el dirigente qatarí.

La decisión de Messi de unirse al Inter Miami en mitad del año pasado generó controversia, y el argentino expresó su malestar por la falta de consideración del PSG tras su participación en la Copa del Mundo de Qatar.

Al-Khelaifi respondió a estas críticas indicando que “no se celebró a Messi después de su victoria en la final contra Francia porque el club es francés y no querían que la hinchada lo silbara”.

El presidente del PSG concluyó la entrevista expresando su respeto por Messi pero reiterando la importancia de la lealtad y el compromiso durante la estancia de los jugadores en el club. La decisión de no homenajear a Messi se mantuvo firme, destacando la prioridad de la identidad y lealtad del club francés.

La estancia de Messi en el PSG estuvo marcada por momentos de buen juego, pero también por conflictos internos que afectaron el rendimiento del equipo. A pesar de obtener títulos de la Ligue 1 y una Supercopa local durante las dos temporadas, el PSG no logró su principal objetivo de ganar la UEFA Champions League.

A pesar de las críticas y los desafíos, Messi demostró su calidad en el campo, siendo decisivo en muchos partidos. Durante sus dos temporadas en el PSG, disputó 75 partidos, anotó 32 goles y brindó 35 asistencias, evidenciando su impacto en el juego colectivo del equipo.

Tras ganar la Copa del Mundo 2022 con Argentina, Messi consideró la posibilidad de renovar con el PSG, pero finalmente optó por unirse al Inter Miami en los Estados Unidos. Desde su llegada, ha revolucionado el fútbol norteamericano, ganando la Leagues Cup y preparándose para su primera temporada completa en 2024.