Convocan a jubilados nacionales para asesoramiento sobre reajuste de haberes

Estación Plus Crespo

Ida Waigandt, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, convocó a los adultos mayores de la ciudad que estén percibiendo haberes previsionales, a participar de una charla informativa. La dirigente manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Este viernes 19 de enero, a las 19:00, en el salón de nuestra sede contaremos con la presencia de abogados de Santa Fe y Crespo, que estarán abordando todo lo vinculado al reajuste previsional. La charla es gratuita y después cada uno evaluará si desea hacer el trámite, en cuyo caso ellos cobrarían sus honorarios recién cuando al jubilado se le abone el reajuste y se le eleve la jubilación".

"Muchos no están cobrando lo que deberían cobrar. Ellos explicarán bien los requisitos, cómo se tramita y lo importante, es que nuestros jubilados podrán sacarse las dudas, sin costo en esta ocasión. Sugerimos acercarse con el recibo de sueldo, como para poder evaluar en concreto el reajuste. No tiene nada que ver con los bonos, sino que es la posibilidad de que cobren algo más de lo que están percibiendo, si es que aún no se lo pagan", comentó.

Ida sostuvo que "es una vergüenza lo que se está cobrando. Aún quienes han aportado toda su vida, en muchos casos están percibiendo alrededor de 150.000 pesos. No hacen nada hoy en día con esa suma, y es un problema poder pagar el alquiler, comprar los remedios y demás. El reajuste podría incrementar sus ingresos".