Villaguay: retoman la búsqueda del desaparecido

Retomaron este martes a las 6:30 el operativo de búsqueda en el balneario municipal de Villaguay, donde se sumergió una persona este domingo y no volvió a salir a la superficie. Con buzos tácticos, personal policial y Bomberos Voluntarios continúan rastrillando la zona.

Desaparecido en el balneario municipal de Villaguay

El hecho ocurrió este domingo y se conoció un video en el que se observa cómo un joven fue salvado de la tragedia por dos vecinos en canoa. Lamentablemente, la otra persona que ingresó al agua no fue hallada hasta el momento.

Este lunes, Florencio Montiel, secretario de Gobierno de Villaguay, dialogó con el Nueve y expresó: "El Balneario Municipal está inhabilitado, con un vallado y guardavidas. Ante las lluvias, nos vimos imposibilitados de habilitar el ingreso. Es un lugar grande, amplio, la gente puede acceder desde otros lugares que no son la entrada, atravesando el monte o campos aledaños. Estos jóvenes evidentemente entraron por sus propios medios. Si bien fueron alertados, igualmente se metieron. Uno fue rescatado, pero el otro no".

El funcionario de Villaguay resaltó además: "El Villaguay es un arroyo chico, pero cuando hay lluvias copiosas carga mucha agua y tarda un día en llegar la creciente más alta. Está inhabilitado desde el jueves y se mantiene así hasta hoy".