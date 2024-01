Familias Tamberas Entrerrianas sobre el DNU: "Estamos todos esperando que se apruebe"

"Familias Tamberas Entrerrianas" reúne a productores del sector y poco antes del paro de este 24 de enero, se han expresado públicamente en apoyo a las medidas que proyecta implementar en el rubro el gobierno nacional. A modo de referencia, Fabio Schneider -partícipe e impulsor de la agrupación-, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Tanto socios de Federación Agraria como de Sociedad Rural, coincidimos en la realidad que atraviesa la lechería, en sus dificultades y el norte hacia donde hay que apuntar con los reclamos. Nos juntamos tamberos de menor y de gran escala, para tratar de darle una visibilización al sector y trabajar fuertemente desde la parte gremial política. A veces las instituciones quedan atadas a ciertos sistemas orgánicos, que en ocasiones las limitan a la hora de llevar la voz del productor. Las entidades al estar muy estructuradas, tienen cierto alineamiento, y por ahí esto genera algunos problemas. La visión nuestra es ir un poco más rápido, no tanto desde lo formal, sino directamente al fondo de la cuestión, porque las circunstancias no están más para toda esta estructura burocrática".

Fue contundente en la postura: "Queremos políticas de Estado a largo plazo, es lo que necesita la lechería y toda la actividad que se desprende de ella. La lechería no tenía plan para proyectarse, pero hoy, con el DNU de la nueva gestión del presidente Milei, uno ve dentro de ese paquete de medidas, un montón de políticas de Estado que son beneficiosas para el sector productivo tambero. Entonces, hay cierto optimismo. Por fin alguien recogió el guante y lo quiere aplicar".

En esa línea de pensamiento, se mostró en descontento con la labor de quienes componen el Congreso y en tal sentido, expresó: "Nos da bronca que los legisladores de la oposición andan a la demora y buscándole el pelo a la sopa. Están trabando en general, porque atenta a muchos intereses personales. No todos están en la misma bolsa, pero la mayoría tiene una actitud muy soberbia, porque todo tiene que pasar por ellos, como que son el ombligo del mundo, y se olvidan de algo muy importante, que el legislador es la voz del pueblo, y tienen que escuchar al pueblo, que no lo están escuchando. Salen a pedir el voto y cuando ganan, van en contra de lo que le prometieron al que lo votó. Se han hecho cambios en lo que refiere a las economías regionales, porque hay que indicarles por donde va la cosa. Debemos tomar más conciencia del poder que tiene el ciudadano, no dejar a los legisladores solos, porque este es el error que cometimos varias veces, y no tenemos que volver a cometerlo. Si el legislador no te quiere atender el teléfono, y bueno, lamentablemente vamos a tener que recurrir a los medios y dar nombre y apellido, que se sepa quiénes no quieren escuchar la voz de los productores".

"Fui precandidato a Diputado, no llegamos con los votos, pero sigo estando en la parte política y estoy tratando de que la voz del productor dentro del espacio político, sea tenida en cuenta. Cuando veo el DNU del presidente, veo que hay muchas cosas que nos benefician, que por fin nos escucharon y ahora me da bronca que chocamos con los legisladores, que por no sé qué intereses andan demorando. Si bien hay cosas que son corregibles y tal vez se cometieron errores -porque hay que hacer un cambio grande en la Argentina, dar vuelta y empezar otra vez-, seguramente quizás no han llegado a los puntos claves", enfatizó.

El productor de Colonia Merou argumentó que "hablando con los industriales, con los empresarios del sector lácteo, siempre decían que el problema más grande que tenían eran los Precios Cuidados. Después dijeron las trabas para exportar, que si los dejaban exportar el problema era el tipo de cambio oficial, siempre todo era una excusa, culpa del Estado que se entrometía supuestamente para hacer el bien y les complicaba la vida a los productores y a todos. Lo primero que el DNU sostiene es la libre exportación, saca Precios Cuidados y a su vez le pone un freno con la Ley Antipiquete -o como quieran llamarla-, Con el DNU se destraba todo eso, por eso estamos todos en la cartera esperando que esto se apruebe, que se defina para poder empezar a trabajar".

Familias Tamberas Entrerrianas aguarda la definición parlamentaria del DNU, en un contexto sobre el cual Schneider dijo: "La actividad mejoró por el factor climático y porque se está empezando a actualizar el precio -que todavía estamos lejos de lo que necesitamos-. Al consumidor le aumentaron más del doble los lácteos y al productor no nos aumentaron el doble, apenas un 50%".