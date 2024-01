Un hombre llamó a la Policía para que impidan que él siga agrediendo a su ex

Fue encontrado en estado de crisis, con un machete. Reconoció no poder controlarse, ya que pretendía ver a su hija de un año y no lo conseguía.

Estación Plus Crespo

Momentos de extrema tensión se vivieron en la zona de la Arenera Argentina, en Barrio Los Bretes, de Diamante. Con posterioridad a la disuasión que realizó la fuerza de seguridad, el hombre quedó detenido por su comportamiento.

El Subjefe Departamental, Diego Martín Cabello del Campo, indicó a FM Estación Plus Crespo que "este lunes, un ciudadano de 36 años de edad, pidió la presencia policial en el domicilio de su ex pareja, ya que se encontraba en estado de crisis, con un machete. Solicitó ayuda por temor a hacer algo grave, según sus propias manifestaciones, debido a que momentos antes había tenido una discusión la mujer, por el Régimen de Comunicación -ex Régimen de Visitas- de su hija menor, de tan sólo un año".

El funcionario agregó que "el padre que fue asistido, manifestó que a raíz de su estado, le había roto el celular y amenazado, como así también herido levemente con el arma blanca".

La Fiscal de Turno procedió a ordenar el traslado de ambas partes y de la menor, a dependencias de la Jefatura, donde se labraron las actas de rigor.

En cuanto a las primeras medidas dispuestas, Cabello del Campo confirmó que "la nena fue entregada a su madre, mientras que el papá quedó detenido por el supuesto delito de Lesiones Leves y Amenazas calificadas agravadas -en contexto de Violencia de Género-, a disposición de la magistratura de Diamante".