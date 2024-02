Fútbol de Paraná Campaña: La Copa 2024 llevará el nombre Néstor "Topo" Landra

Así lo definió la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El 17 de marzo se pondrá la pelota a rodar, en un torneo homenaje al ex intendente de Tabossi.

Estación Plus Crespo

El domingo 17 de marzo, los clubes de cada una de las localidades del interior del departamento Paraná, arrancarán la disputa de un nuevo Título.

Este miércoles tuvo lugar la primera reunión del año de los dirigentes del fútbol mayor, que componen la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En el salón de usos múltiples de la Terminal de María Grande, estuvieron presentes los delegados y directivos, quienes definieron características del venidero campeonato.

"Fue unánime que la competencia, tanto en el fútbol mayor como infantil, se llamará: Néstor «Topo» Landra", confirmaron en un comunicado enviado a FM Estación Plus Crespo. Será en conmemoración al ex intendente de la ciudad de Tabossi, que falleció el pasado sábado y "fue una persona colaboradora para y por la Liga y clubes afiliados, ya que ha estado muy comprometido para las diferentes entidades de la región", resaltaron.

Alejandro Azaad, presidente de la LFPC manifestó respecto al nombre del torneo: "Es un pequeño homenaje a una persona que personalmente tuve el agrado de conocer, y siempre predispuesta a todo. Fue un golpe muy duro para todos, pero sé que mientras estuvo con nosotros, jamás su respuesta fue negativa. Un colaborador para la Liga y los clubes de toda la región".

En la misma línea, el tesorero del ente regulador, Javier Zurdo, aprovechó la oportunidad para expresar sus sentimientos sobre el ex intendente de Tabossi y ex Secretario provincial de Transporte: "Se nos fue un gran amigo, compañero, un padre, y sobre todo gran persona. En cada necesidad, inquietud, él no dudaba en solucionar. Su legado será eterno, y estoy seguro que él seguirá con nosotros en cada acción, y estará presente en el corazón, sobre todo en los amantes del fútbol chacarero", afirmó.