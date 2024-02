Reasignaron 50 vehículos del Estado provincial a la Policía y Juntas de Gobierno

Rogelio Frigerio encabezó el acto en la Escuela de Oficiales. Anticipó que restan localizar y recuperar 80 vehículos más, por lo que si no aparecen, se denunciará a ex funcionarios.

En la tarde de este jueves, el gobernador formalizó la entrega a la fuerza de seguridad y Juntas de Gobierno, de 50 vehículos recuperados dentro de la administración pública. Al no tener funciones y no conocerse el motivo del uso de tales rodados, fueron reasignados.

El mandatario provincial informó: "Hoy es un día especial para nosotros. Estamos cumpliendo otro compromiso de campaña y la gestión. Tiene que ver la austeridad y el ejemplo que tiene que dar el Gobierno. La gran mayoría de los entrerrianos vive en una extrema austeridad desde hace tiempo y la política no puede estar ajena a esta realidad”.

Frigerio que estuvo acompañado por la vicegobernador Alicia Aluani, el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia y el jefe de Policía Claudio González, alertó: “En el pasado, los políticos utilizaban los autos oficiales para uso personal o de su familia. Eso se termina. La política no puede ser la puerta de entrada a un mundo de privilegios, sino de responsabilidades. Tenemos que dar el ejemplo. La gente nos está mirando y esperando que tomemos estas decisiones”.

Recordó que una mayoría importantes de los vehículos irán a la Dirección de Investigaciones, de Tóxicos, como también Juntas de Gobierno.

El gobernador comentó que del primer monitoreo, hay cerca de 160 vehículos que serán reasignados, y aclaró: "Hasta el momento sólo pudieron recuperarse 80. Esto nos muestra la desidia de la política, porque muchos de estos autos estaban abandonados, sin motor, sin batería y les crecía vegetación adentro”.

A paso siguiente, marcó que se siguen buscando los autos e hizo saber "a quienes tienen en su poder autos del Estado y no los han restituido tendrán unos días más para devolverlos. Estamos en la búsqueda de los 80 vehículos que todavía no encontramos. Aprovecho para avisar a los funcionarios que se los han llevado que tienen algunos días más para entregarlos. Si no, serán denunciados a la Justicia”, replicó Uno.

Para finalizar Frigerio detalló que "las muestras de austeridad son reclamadas por la población y el compromiso de esta gestión es ir en esa dirección. Lo de hoy es un símbolo importante. Así es como se manejará este Gobierno en los próximos 4 años. Todos los días vamos a intentar achicar esa grieta enorme que se ha generado entre la ciudadanía y la política por los malos ejemplos”.

En tanto, precisó que los 50 autos recuperados, "muchos estaban en cocheras que eran pagadas por el Estado, lo mismo que las patentes y los seguros correspondientes, pero que no formaban parte de ninguna actividad oficial".