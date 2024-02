Sustrajeron en el supermercado de Diamante y se ofuscaron al ser atrapados

Estación Plus Crespo

En la noche del jueves, personal de la Sección Comando Radioeléctrico de la Ciudad Blanca, fue advertido que en el “Súper Diamante”, ubicado en calle Serrano y Belgrano, un cliente habría sustraído un shampoo.

"Contando con la descripción fisonómica y de vestimenta, la brigada logró localizarlo en compañía de otro ciudadano, en calle Sabá Hernández e Irigoyen", precisó a FM Estación Plus Crespo el Subjefe Departamental, Diego Cabello del Campo y agregó: "Al advertir la presencia policial intentaron darse a la fuga, siendo demorados en forma inmediata. No sin antes, ocasionar disturbios y alterando el orden público. Los mismos insultaron al personal interviniente, sin perjuicio de que una vez contenida la situación, fueron palpados -no localizando la mercadería denunciada como sustraída-".

La Fiscalía de Turno dispuso el inicio de un legajo, dejando a uno de ellos supeditado a la causa por el elemento faltante, lo cual fue corroborado por otros medios de prueba aportados.

"No obstante y debido a que los mismos hacían caso omiso al personal policial y continuaban vociferando improperios, fueron trasladados hasta la Jefatura y alojados por esa contravención", confirmó Cabello del Campo.