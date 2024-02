El Gobierno de la provincia analiza la situación de los autos oficiales que aún no fueron devueltos

Luego de la entrega de 50 vehículos oficiales a la Policía de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio instruyó a sus funcionarios a que comuniquen qué automóviles, de los que eran utilizados en anteriores gestiones para fines personales, no fueron devueltos o no son encontrados.

Estación Plus Crespo

Según informó el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, son 160 los vehículos que fueron reportados por los actuales funcionarios que estaban en esa condición.

Colello adelantó que "la semana próxima, desde la Secretaria General pondremos a disposición del gobernador el informe final sobre todos los autos encontrados y de los que todavía no se sabe su paradero". También precisó que "el gobernador dio un plazo de cinco días para encontrar los que todavía no se sabe dónde están”. “De no hallarlos, haremos la denuncia correspondiente”, reiteró.