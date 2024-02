Hoy cumple 93 años la ex presidenta María Estela Martínez de Perón

Celebra este 4 de febrero su natalicio -residiendo en Madrid-, la ex mandataria constitucional de la Argentina, María Estela Martínez de Perón, conocida popularmente como "Isabelita", derrocada el 24 de marzo de 1976.

Siendo la primer "Presidente" mujer de Argentina, y del mundo, contó con el aval electoral del 63,7% de los votos.

Distintas agrupaciones, en esta fecha aseguran que "la quisieron borrar de nuestra historia política y patriótica. Le debemos respeto y honor, por todo lo que fue". Durante su gobierno hubo significativas medidas para el pueblo argentino, pudiendo destacarse:

1. Nacionalizó las bocas de expendio de combustibles.

2. Nacionalizó las agencias noticiosas extranjeras.

3. Incorporó al patrimonio nacional el canal 7 y además, 36 radioemisoras comerciales.

4. Nacionalizó los canales de Televisión 9, 11 y 13.

5. Nacionalizó "Panamericana de Televisión", única convertidora de ciclaje de Sudamérica.

6. Nacionalizó Editorial Codex.

7. Sancionó la Ley de represión de la subversión, incorporando la represión de la "subversión económica".

8. Sancionó la Ley de represión al narcotráfico.

9. Suspendió el negociado que colocaba por cincuenta años la producción siderúrgica en manos del Brasil (Mineração Corumbaense Reunida de Brasil).

10. Declaró la nulidad de los contratos del Estado, la ITT y Siemens, por mayores costos cobrados a ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones).

11. Suspendió el negociado de la Italo, que pretendía venderle la empresa al Estado, la que debido al tiempo transcurrido ya le pertenecía a la Nación.

12. Implementó el profesionalismo militar integrado a la Nación (coronel Damasco y Numa Laplane).

13. Sancionó la Ley de nacionalización de los depósitos bancarios (cuya anulación derivó en el corralito del 2001).

14. Decretó el arresto del directorio de Bunge y Born, por subvención a la guerrilla.

15. Sancionó la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud.

16. Sancionó la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, LCT, aún vigente.

17. Proyectó la Ley nacional de prensa.

18. No contrajo ningún empréstito. La deuda externa al 25 de mayo de 1973 era de u$s 5.189 millones de dólares, y al 24 de marzo de 1976 seguía siendo de u$s 5.189 millones de dólares, con los intereses pagos.

19. Declaró prioritaria a toda elección de autoridades nacionales, provinciales y municipales, mediante el Decreto 620 del 13 de febrero de 1976. La reunión de la Convención Constituyente, que decidiría sobre la Constitución Nacional que organizaba el Estado Nacional Argentino -en consonancia con las actuales necesidades de su pueblo y los supremos intereses de la Patria-, y así incorporar el artículo 40 de la Constitución de 1949, donde establece que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y demás fuentes de energía y recursos, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación Argentina.

20. Realizó una reunión de gabinete en la Antártida, dando a conocer al mundo, y dejando sentado, que ese territorio pertenece a la Nación Argentina.

21. Interceptó el armamento destinado a la guerrilla, enviado desde Gran Bretaña: 160.000 proyectiles consignados a la embajada británica y remitidos de contrabando en la carga de un buque. Toneladas de armas con el mismo destino, descubiertas en el avión de la British Caledonian. Contrabando de ametralladoras marca Stirling, entre otros.

22. Pidió, mediante la Cancillería, el retiro del embajador inglés el 13 de enero de 1976. La reacción del gobierno respondía a la decisión unilateral del Reino Unido de suspender las negociaciones sobre las Islas Malvinas y de enviar la misión "Shackleton", habiendo ordenado Isabel Perón el cañoneo de una nave británica, el 4 de febrero de 1976, por su incursión en aguas territoriales argentinas.

