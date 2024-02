Juan Diego Elsesser: "El mayor impacto de la quita de subsidios nacionales al transporte de pasajeros estará en el servicio urbano"

En un nuevo y reciente combo de medidas, el Gobierno Nacional eliminó el 100% de los subsidios que giraba a las Provincias para la distribución entre sus empresas de transporte público de pasajeros, lo que permitía contribuir a que el boleto abonado por el usuario no sea exorbitante. Al mismo tiempo, se liberó el precio de los colectivos en las ciudades.

En el último año, Entre Ríos había recibido 350 millones de pesos por este concepto. La quita de esos fondos, fue una decisión que la gestión de Javier Milei plasmó en forma abrupta, ya que si bien estaba en agenda la posibilidad, los acuerdos incipientes planteaban un período de adecuación de las circunstancias. Así lo reveló el Secretario de Transporte de la Provincia, Juan Diego Elsesser, en diálogo con FM Estación Plus Crespo: "Hace dos viernes habíamos tenido una reunión con el Secretario de Transporte de la Nación, en la que se conversó la viabilidad de que el subsidio llegue directamente al usuario y no a las empresas. En eso estamos todos de acuerdo, entendiendo que la ayuda se direccione a quien hace uso del servicio de transporte público de pasajeros. Pero al margen de eso, veníamos trabajando en que el subsidio continuaría con la misma modalidad del 2023, ya que recondujeron el Presupuesto 2023. Incluso hasta principios de esta semana, las charlas fluían en suscribir el convenio que entre enero y febrero de cada año se realiza, a partir del cual Nación baja los desembolsos correspondientes a cada provincia. Sin embargo, nos anoticiamos en forma intempestiva que se ha resuelto quitar directamente el subsidio y en la resolución se indica que se subsidiará a los usuarios mediante la Tarjeta SUBE. En ese sentido, creemos que si bien es un método correcto, hay muchas ciudades que no tienen ese sistema. En las líneas interurbanas o provinciales de Entre Ríos directamente no existe y en las líneas urbanas, de las 6 ciudades, sólo 4 lo tienen implementado. Tanto Chajarí como La Paz no tienen sistema Sube. Ahí vemos una complicación, que nos preocupa. Igualmente, en general, no se conoce con precisión en qué porcentaje será y para qué sectores de usuarios, definiciones que debemos aguardar".

El funcionario provincial no coincidió con los tiempos en que se produjo la repentina modificación: "Un período de adecuación de circunstancias, paulatino, hubiera sido lo correcto. Por eso se había conversado en que el subsidio iría siendo absorbido por la inflación y en el transcurso del 2024, poder actualizar las ciudades con la tarjeta Sube o incluso, evaluar si apareciera otro sistema viable", analizó el funcionario provincial.

El responsable de la cartera provincial dejó en claro la competencia y el origen de los fondos de asistencia al momento de hablar de tarifas de colectivos: "Lo que son líneas interurbanas provinciales -recorridos de ciudad a ciudad, dentro de Entre Ríos-, la actualización del boleto depende de la Secretaría de Transporte y el gobierno provincial con las empresas coordinan el cuadro de tarifas. Las líneas urbanas ya son responsabilidad de cada municipio, subsidiados con fondos de Provincia y Nación -hasta ayer-. En 5 localidades entrerrianas las definen a través del Concejo Deliberante y en el caso de Concepción del Uruguay, la facultad de fijar tarifa urbana recae en el intendente. En estos casos, los municipios licitan, hacen contrato con la empresa que brindará el servicio y Provincia y Nación aportaban el subsidio, para que no sea tan elevado para el pasajero. Ahora Nación no remite más ese concepto de fondos. Por eso, el mayor impacto de la quita de subsidios nacionales al transporte de pasajeros estará en el servicio urbano".

La temática venía teniendo una agenda activa, aunque la nueva medida del Gobierno Nacional echa por tierra lo que se había trabajado a nivel provincial. En tal sentido, Elsesser refirió: "Estábamos en pleno contacto con los municipios que tienen transporte urbano en su jurisdicción y también el gobernador Rogelio Frigerio participó de una reunión de esta Mesa conformada. El miércoles pasado, en Concepción del Uruguay analizamos el tema tarifas, ya que hay que actualizar el precio de los urbanos. Hoy Paraná está pagando un boleto de $204, La Paz $150 y eso hay que actualizarlo. No así el interurbano, ya que desde la Secretaría de Transporte de la Provincia siempre se fue acompañando el incremento de combustible -con más del 200% de aumento en el subsidio interanual, de enero a enero-, y no están desfasadas las tarifas respecto de lo que debería ser el boleto. Entonces la quita de subsidios nacionales al transporte, en las líneas provinciales no nos perjudicarían tanto, pero en las urbanas sí. La política de esta gestión provincial es no trasladar todo el desfasaje a la tarifa, porque sino los usuarios no van a poder acceder al servicio".

El Secretario afirmó que el tema está siendo abordado con premura y frente a este nuevo escenario, destacó: "Desde este mismo jueves que se conoció la decisión de Nación, estamos buscando alguna solución integral, en todos los sentidos y en todos los lugares. El gobernador ha pedido una reunión-a realizarse la semana próxima-, con todos los municipios que tienen urbanos, ya que todo lo conversado y avanzado el miércoles pasado con ellos, tiene ahora un nuevo y diferente escenario".

Elsesser integra el Comité Federal de Transporte (CoFeTra), en el que estamos todos los secretarios de las provincias, y acordamos pedir una reunión con el Secretrario de Transporte de Nación, para ver cómo se va a implementar la Sube o el subsidio a los usuarios", anunció.