Evangelina Schmidt: "La esperanza es que para abril o mayo tengamos una visión más clara del horizonte económico nacional"

"Expectativas y cautela en el manejo de recursos", en los primeros meses de la gestión Cerutti “Expectantes sobre las medidas que tome la nación y cautelosos en el manejo de recursos” así transcurren los primeros meses de la gestión Cerutti en Crespo. “Por el momento no hay disminución en los fondos de la coparticipación y eso nos trae algo de tranquilidad en estos primeros meses de gobierno”, aseguró la Secretaria de Economía, Hacienda y Producción del Municipio de Crespo, Cont. Evangelina Schmidt.

Se cumplen dos meses de la asunción del presidente Javier Milei y desde ese momento, los gobiernos provinciales y municipales del país, vacilan en sus proyecciones económica a largo plazo. Anuncios, cambios de criterio y decisiones a veces inesperadas, mantienen expectantes a quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos de las ciudades.

Lo propio sucede en Crespo, donde si bien las arcas tienen ingresos constantes, los tiempos marcan "prudencia" en las erogaciones. La secretaria de Economía, Hacienda y Producción de la Municipalidad de Crespo, Evangelina Schmidt, confirmó a FM Estación Plus Crespo: " Hoy por hoy, el municipio sigue recibiendo su coparticipación, tanto nacional como provincial". En tal sentido, explicó a la población el origen de la misma: "Para que el vecino lo entienda, es plata que ingresa directamente a la Municipalidad -es el goteo que se le llama comúnmente, porque entra todos los días-. Nosotros pagamos impuestos, tanto nacionales como provinciales. A nivel nacional se paga Ganancias, IVA, que son impuestos coparticipables. Una parte de ese impuesto lo reciben los municipios. Y en el ámbito provincial, lo que es el Impuesto Automotor o el Impuesto Inmobiliario, también son coparticipables. Ingresa a diario al municipio, a medida que se va cobrando y se produce todo un mecanismo de liquidación; pero nos lo giran directamente".

La funcionaria crespense admitió que "hubo una bajante en relación al año pasado, cuando aumentaron lo que fue el piso de Ganancia; al haber menos gente que paga ese impuesto, es una cuestión lógica que vamos a recibir menos dinero. Lo mismo el IVA, al implementarse la devolución del IVA, también ingresa menos plata a los municipios. Pero se conocía que sería así".

"Los municipios dependemos no sólo de nuestras Tasas municipales -que gracias a Dios, en Crespo la mitad de la plata que ingresa, es por pago de tasas propias, gracias a que el vecino paga todos los meses su Tasa y nos da tranquilidad-; sino que el otro 50% de lo que ingresa, es de impuestos coparticipables. De manera que uno depende de lo que viene, tanto de Nación como de Provincia". De ese concepto surge la imperiosa necesidad de conocer los objetivos, para planificar las acciones de gobierno en términos de erogación e inversión: "La esperanza es que para abril o mayo tengamos una visión más clara del horizonte económico nacional", afirmó Schmidt.

Ampliando ese análisis, la secretaria sostuvo: "Recordemos que los municipios presentamos el Presupuesto 2024 en el mes de octubre pasado, cuando teníamos una visión, un dólar, y un escenario diferente. Ganara quien ganara sabíamos que no iba a ser muy fácil, pero no teníamos un cuadro tan claro de qué era lo que iba a pasar". A modo de ejemplificación, indicó: "Hoy los precios que nos pasan por cada cosa, son muchísimo más altos de lo que se presupuestó en octubre; y uno ya no tiene dimensión si lo que te están pasando son valores caros, baratos, normales. Para tener una idea, nosotros teníamos proyectado tener bombas de agua y de cloacas de repuesto, por cualquier eventualidad. El presupuesto era de dos millones de pesos por bomba, y hoy una bomba nos pasaron 20 millones de pesos. Arreglar una bomba de agua nomás, hoy cuesta 7 millones de pesos. Una bomba de cloaca te pasan un presupuesto de entre 18 y 24 millones de pesos. Una luminaria baja -de la vía aeróbica-, te pasan entre 200.000 y 500.000 pesos cada luz. Entonces lo que se pensó en septiembre, presupuestando para este 2024, cambió bastante en el camino".

