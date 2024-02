Demorado en Hernandarias sumó imputación por Receptación Sospechosa

Estación Plus Crespo

En las primeras horas de la mañana de este lunes feriado, Comisaría Hernandarias realizó una intervención que derivó en la instrucción de un legajo penal.

El Jefe de esa dependencia, Lucas Gutiérrez, indicó a FM Estación Plus Crespo que "alrededor de las 06:30, un muchacho fue interceptado en la vía pública, por personal que se encontraba de recorrida prevencional. Llevaba consigo un elemento, que en principio no se pudo divisar, pero a raíz de haber protagonizado otras investigaciones por sustracciones, se intenta mantener una entrevista con él. Intenta huir ante la proximidad policial y evade la voz de alto. No obstante, fue aprehendido a escasos metros".

El funcionario agregó que "en el corto trayecto en el que emprendió la huida, se descartó del elemento que transportaba; siendo buscado y hallándose así una lijadora eléctrica, de la que no pudo acreditar la propiedad".

El subcomisario confirmó que "al masculino se lo puso a disposición de la Fiscalía de Investigación y Litigación en Turno; desde donde se ordenó que se secuestre el elemento, quedando el sospechado supeditado a la causa por el supuesto delito de Receptación Sospechosa de Bienes". El demorado registra antecedentes, sumando esta reciente imputación.